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Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan "Millet İttifakı sımsıkı" mesajı - Son Dakika

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan "Millet İttifakı sımsıkı" mesajı

08.11.2021 11:23

Son günlerde "Millet İttifakı dağılıyor" söylentilerinin artmasının ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP lideri Kılılçdaroğlu sık sık bir araya gelmeye başladı. İBB'nin koşu maratonunun ardından bu kez de 'Türk Cumhuriyetleri'nde Yaşamdan İzler' adlı sergide buluşan liderler, "Millet İttifakı sımsıkı" mesajı verdi.

Türk siyasetinde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Tezkere tartışmalarıyla başlayan ve İYİ Parti'nin tezkereye "Evet", CHP'nin ise "Hayır" oyu vermesinin ardından artan "Millet İttifakı dağılıyor" söylentilerine karşı liderler harekete geçti. İYİ Parti lideri Akşener ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sık aynı programlara katılmaya başladı. Dün koşu maratonuna katılan liderler, akşamında da Harbiye'deki Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda saat 18.30'da düzenlenen 'Türk Dünyası Ülkeleri 30. Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamaları'na katıldı.

LİDERLER, SERGİYİ GEZDİ

Kılıçdaroğlu ve Akşener, etkinlik öncesinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte 'Türk Cumhuriyetleri'nde Yaşamdan İzler' adlı sergiyi, küratör Özlem Ketenci Çolakoğlu'nun anlatımıyla gezdi. Etkinlikte Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycanlı diplomatlar da hazır bulundu.

Son günlerde sık sık bir araya geliyorlar! Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan 'Millet İttifakı sımsıkı' mesajı

"6 BÜYÜK TÜRK DEVLETİ GÜCÜNÜ ORTAKLAŞTIRMALI"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu etkinlik öncesi sergilenen eserlere ilişkin konuşarak, "Türk dünyasının olağanüstü sanat eserleri arasında izlerken gördük, bir camideki taş işçiliğini gördük. Bu eserleri sadece kendi dünyamız olarak kendi kendimize değil, bütün dünyaya aktarmalıyız. Bu etkinlik bunun ilk adımlarından biri olacaktır. İnşallah bundan sonra çok daha güzel sanat etkinliklerine hep beraber katılmış oluruz ve kendi dünyamızı büyütmüş oluruz. 6 büyük Türk devleti bir araya gelip gücünü ortaklaştırdığı zaman dünya tarihine yenilik katmış oluruz" dedi.

Son günlerde sık sık bir araya geliyorlar! Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan 'Millet İttifakı sımsıkı' mesajı

"MEDENİYETİMİZİ SANAT YOLUYLA DUYURULMALIYIZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "İnşallah bu 6 Cumhuriyetin yarının dünyasında hoyratça kullanılan ve sonunun gelebileceğinden endişe edilen bu dünyanın, o bizim medeniyetimizle kurtulabileceğini anlatabileceğimiz bir gün gelecek. Bizim medeniyetimizin sanat yoluyla herkese duyulmasını diliyorum" diye konuştu.

Son günlerde sık sık bir araya geliyorlar! Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan 'Millet İttifakı sımsıkı' mesajı
Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı sımsıkı mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, İYİ Parti, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan 'Millet İttifakı sımsıkı' mesajı - Son Dakika


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