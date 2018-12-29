Alaçatı Açıklarında 23 Kaçak Göçmen Yakalandı
10 dakika önce
İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Yunanistan'a yasadışı geçmeye çalışan 23 kaçak göçmen yakalandı.
İZMİR'in Çeşme
ilçesinde, Yunanistan
'a yasadışı geçmeye çalışan 23 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, sabah saatlerinde Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı
açıklarında lastik bot olduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye giden eden ekipler, lastik bot içerisinde Yunanistan'a yasadışı yollarla geçmek isteyen 8 Afganistan
, 7 Filistin
, 3 Somali
, 2 Kenya
, 1 Mısır
, 1 Eritre ve 1 Kamerun
uyruklu toplam 23 kaçak göçmeni yakaladı. Karaya çıkartılan 23 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresine teslim edildi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:59 Kaynak: DHA
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