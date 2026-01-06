Alanya'da İki Eğitim Kurumunun Açılışı Yapıldı - Son Dakika
Alanya'da İki Eğitim Kurumunun Açılışı Yapıldı

06.01.2026 18:12
Vali Hulusi Şahin, Alanya'da özel eğitim okulu ve anaokulunun açılışını gerçekleştirdi.

ANTALYA Valisi Hulusi Şahin, Alanya'da Yanıklar Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Hatice Rabia Tuncer Anaokulu'nun açılışına katıldı.

Vali Hulusi Şahin, Alanya'da eğitime kazandırılan 2 okulun açılış törenine katıldı. İlk olarak Türkler Mahallesi'nde MÜSİAD Alanya Şubesi tarafından restore edilen Yanıklar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışına katılan Vali Şahin, özel eğitimin bir medeniyet göstergesi olduğunu vurguladı. Vali Şahin, "Bir medeniyetten bahsediyorsanız, en fazla şefkat ve ihtimam gerektiren bireylerinize nasıl davrandığınıza bakmanız gerekir. Bu yavrularımız bize yük olmak istemiyor sadece ilave sevgi ve ilgi istiyorlar. Bu okulda 55 öğrenciye neredeyse 55 personel düşüyor. İşte medeniyet budur" dedi. Vali Şahin, MÜSİAD Alanya Şubesi'ne teşekkür ederek, "Bu hizmet diğer birçok hizmetten daha değerlidir. Çünkü evlatlarımız Rabbimizin bize emanetidir" diye konuştu.

'ATIL KALAN OKUL, 17 DERSLİKLİ ÖZEL EĞİTİM YUVASINA DÖNÜŞTÜ'

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, okulun geçmişte ilkokul olarak hizmet verdiğini, öğrenci yetersizliği nedeniyle kapandığını hatırlattı. Eriş, "Hayırseverlerimizin katkısıyla bu bina 17 derslikli bir özel eğitim okuluna dönüştürüldü. Birinci ve ikinci kademe özel eğitim öğrencilerimiz burada eğitim görecek. Ayrıca 2 derslikte okul öncesi özel eğitim verilecek. Hayatın her alanında birlikte yaşadığımız bu çocuklarımızın nitelikli eğitim almasını çok önemsiyoruz" dedi.

'BUGÜN SADECE BİR OKUL DEĞİL, UMUT AÇIYORUZ'

MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Celil Kara da açılışın yalnızca bir bina değil, bir vicdan ve sorumluluk projesi olduğunu vurguladı. Kara, "Bugün burada sadece bir eğitim kurumunun değil aynı zamanda umutların, sorumluluğun ve vicdanın kapılarını aralıyoruz. MÜSİAD olarak kalkınmayı yalnızca rakamlarla değil, insanın hayatına dokunabilmekle ölçüyoruz. Özel eğitime yapılan her yatırım, yalnızca bireyin değil, ailesinin ve toplumun geleceğine yapılan çok kıymetli bir yatırımdır" dedi. Kara, okulun hayata geçirilmesinde emeği geçen önceki dönem yöneticilere, MÜSİAD üyelerine, hayırseverlere ve peyzaj başta olmak üzere katkı sunan Alanya Belediyesi'ne teşekkür ederek, okulun ilçeye hayırlı olmasını temenni etti. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

İKİNCİ DURAK HATİCE RABİA TUNCER ANAOKULU

Vali Hulusi Şahin, daha sonra Cikcilli Mahallesi'nde hayırsever Süleyman Tuncer tarafından yaptırılan Hatice Rabia Tuncer Anaokulu'nun açılışına katıldı. Burada konuşan Vali Hulusi Şahin, merhume Hatice Rabia Tuncer'i rahmetle anarak, "Önemli olan ne kadar yaşadığınız değil, bu gök kubbede nasıl bir iz bıraktığınızdır. Tuncer ailesi paylaşmayı bilen, iyiler defterine yazılmayı başaran bir ailedir" dedi. Vali Şahin, anaokullarının karakter gelişimindeki rolüne de dikkati çekerek, "Cehaletle mücadelede okul yapmak, karanlığa bir mum yakmaktır. Bir çocuk kurtulursa, aslında bir alem kurtulur" diye konuştu.

'ALANYA TÜRKİYE'YE ÖRNEK'

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, okul öncesi eğitimin insan hayatındaki en kritik dönem olduğunu vurgulayarak, Alanya'da 41 anaokulunda 7 bin 757 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi. Eriş, "Okul öncesi eğitim alan çocuklarımızın akademik başarısı çok daha yüksek oluyor. Alanya, hayırseverlik konusunda sadece Antalya'ya değil, Türkiye'ye örnek bir ilçedir" diye konuştu.

Hayırsever Süleyman Tuncer de okulun çocukların hayatındaki ilk yuva olduğunu belirterek, "Bu okulda atılan her adım, çocuklarımızın geleceğine atılmış güçlü bir temeldir. Eşimin adının çocukların neşeli sesleriyle yaşaması en büyük temennimizdir" dedi.

Açılışın ardından kurdele kesimi yapıldı ve sınıflar gezildi.

Haber- Kamera: Alkın BİRİCİK/ALANYA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Alanya, Güncel

