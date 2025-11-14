Yolda yürüyen kadına saldıran şahıs yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Cikcilli Mahallesi Azakoğlu Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde dehşet dolu dakikalar yaşandı. İddialara göre, yolda yürüyen A.H. isimli Ukrayna uyruklu kadın, karşı yönden gelen A.T ile karşılaştı.

YOLDA YÜRÜYEN KADINA YUMRUK ATTI

Henüz bilinmeyen bir nedenle erkek şahıs kadına önce yumrukla saldırdı ardından elindeki sert bir cisimle kadının yüzüne çizik attı. Saldırının ardından şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Saldırıya uğrayan kadının yüzüne dikiş atılırken, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri sırra kadem basan saldırganı güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak A.T isimli şahıs olduğunu belirledi. A.T polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Olay anları ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.