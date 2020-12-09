Alanyaspor-Beşiktaş maçının hakemi Atilla Karaoğlan

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 12'nci haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Açıklamaya göre karşılaşmaları yönetecek hakemle şöyle:

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