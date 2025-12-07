Alaplı'da Fındık Üreticileri Modern Tesislere Yöneliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Alaplı'da Fındık Üreticileri Modern Tesislere Yöneliyor

Alaplı\'da Fındık Üreticileri Modern Tesislere Yöneliyor
07.12.2025 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındık üreticileri evde kavurma yerine modern tesisleri tercih ediyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındık üreticileri, sezonun kapanmasının ardından çerezlik fındıklarını evde kavurmak yerine modern kavurma tesislerine yöneldi. Topladıkları mahsulün büyük bölümünü satan üreticiler, ellerinde kalan yüzlerce kilo fındığı da profesyonel tesislere teslim ediyor.

Eskiden soba üzerinde kavrulan fındıkların yerini bugün son teknoloji makinelerde yapılan hijyenik kavurma işlemleri aldı. Modern tesislerde kavrulan fındıklar, uzun süre bozulmadan saklanabilmesi için vakumlanarak üreticilere teslim ediliyor. Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki tesislerde ise yoğunluk adeta zirve yaptı. Alaplı'da yaklaşık bir yıldır fındık kavurma işiyle uğraşan işletmeci Murat Karahan, talebin her geçen gün arttığını belirterek, "Bu işe başlayalı bir yıl oldu. Vatandaş kendi fındığını getirip kavurtuyor. Talepleri yetiştirmeye uğraşıyoruz. Sezon yoğunluğu var; her gün kilolarca fındık geliyor. Bir gelen bir daha geliyor, dönüşler çok iyi" dedi.

"Tesise bırakılan fındıklar hazır halde teslim ediliyor"

Vatandaşların geçmişte evde fındık işlerken hem zaman hem ürün kaybı yaşadığını hatırlatan Karahan, teknolojiyle birlikte alışkanlıkların tamamen değiştiğini ifade etti. İşlerin yoğun olduğunu ve talebe yetişemediklerini söyleyen Karahan, "Eskiden insanlar akşam yiyecekleri kadar fındığı kırıp sobanın üstünde kavuruyordu ama çoğu zaman yaktıkları oluyordu. Artık o zahmet bitti. Fındığını bize getiriyor, tertemiz, istediği şekilde teslim alıyor. Yoğunluk o kadar arttı ki, tesise fındığını bırakan vatandaş en erken 3 gün sonra ürününü alabiliyor" şeklinde konuştu.

Karahan, tesislerinde verilen hizmetleri ise şöyle anlattı:

"Fındık kırma üzerine kurduğumuz iş yerimizde vatandaşların kendi ürettikleri fındıkları alıp kırma, kavurma, ezme ve vakumlama işlemlerini yapıyoruz. Önceden herkes evinde uğraşıyordu, artık buna gerek kalmadı. Burada daha hijyenik ortamda, son sistem teknoloji makinelerde fındıklarını istedikleri şekilde işleyerek teslim ediyoruz. Ayrıca isteyenlere ezme yapıyoruz, isteyen bir kiloluk, yarım kiloluk ya da 250 gramlık paketler şeklinde vakum yaptırarak fındıklarını uzun süre saklayabiliyor" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Teknoloji, Ekonomi, Alaplı, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alaplı'da Fındık Üreticileri Modern Tesislere Yöneliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçe jandarma komutanı, silah kazasında hayatını kaybetti İlçe jandarma komutanı, silah kazasında hayatını kaybetti
Park halindeki araç alev alev yandı, geriye hurda kaldı Park halindeki araç alev alev yandı, geriye hurda kaldı
Komşuda korkutan deprem Büyüklüğü belli oldu Komşuda korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
ABD’nin Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem ABD'nin Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem
Türkiye’den çok net operasyon mesajı: 25 gününüz kaldı Türkiye'den çok net operasyon mesajı: 25 gününüz kaldı
İstanbul’da sağanak kabusu Halk otobüsü takla attı, zincirleme kaza TEM’i kilitledi İstanbul'da sağanak kabusu! Halk otobüsü takla attı, zincirleme kaza TEM'i kilitledi

06:54
Korkulan oldu Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
06:35
Van’daki 4.6’lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya’da
Van'daki 4.6'lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya'da
03:16
Darbe girişiminde sıcak gelişme 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu
Darbe girişiminde sıcak gelişme! 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu
01:32
Türkiye’nin yanı başında kirli oyun Netanyahu planını açık açık söyledi
Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Netanyahu planını açık açık söyledi
22:41
Trump’ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid’deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı
22:28
Van’da 4.6 büyüklüğünde deprem
Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 07:07:52. #7.13#
SON DAKİKA: Alaplı'da Fındık Üreticileri Modern Tesislere Yöneliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.