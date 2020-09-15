Albaraka Türk pazarlama kadrosunda üst düzey atamalar - Son Dakika

Albaraka Türk pazarlama kadrosunda üst düzey atamalar

Albaraka Türk'te Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na Mehmet Fatih Yorulmaz atanırken, İletişim ve Marka Yönetiminden sorumlu Müdür Vekilliği'ne M. Esad Doğanlı getirildi.

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Albaraka Türk'te Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na Mehmet Fatih Yorulmaz atanırken, İletişim ve Marka Yönetiminden sorumlu Müdür Vekilliği'ne M. Esad Doğanlı getirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, gerçekleşen atamalar öncesi Genel Müdür Danışmanı olan Mehmet Fatih Yorulmaz, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na getirilirken, daha önce Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Hasan Altundağ, Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı.

2015 yılından itibaren Albaraka Türk Katılım Bankası'nda çeşitli görevlerde bulunan M. Esad Doğanlı da İletişim ve Marka Yönetiminden sorumlu Müdür Vekili olarak atandı.

Mehmet Fatih Yorulmaz kimdir?

Albaraka Türk Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na atanan Yorulmaz, 1980 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. 2001 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden 3,5 yılda 3'üncülükle mezun oldu.

Yorulmaz, 2002 yılında Georgia Institute of Technology'den mühendislik yüksek lisansını yüksek onur belgesiyle aldıktan sonra Atlanta'da gökdelen tarzı yapıların mühendislik tasarımlarında rol aldı.

2005 yılında Cidde'deki İslam Kalkınma Bankası'na katılarak Afganistan, Pakistan ve Sudan gibi ülkelerde proje yöneticiliği yaptı.

2007'de ABD'ye dönerek Harvard Business School'da işletme yüksek lisansını (MBA) yüksek şeref öğrencisi olarak tamamladı. Yorulmaz, sonrasında Boston Consulting Group'un Boston ve İstanbul ofislerinde finans sektörünün önde gelen şirketlerine yönetim danışmanlığı hizmeti verdi.

Türk Telekom'da Genel Müdür Danışmanı ve TTNET'de Pazarlama, Satış ve İş Geliştirmeden sorumlu Kıdemli Direktör görevlerinde bulunan Yorulmaz, 2014 yılında İslam Kalkınma Bankası'nın özel sektör kolu olan ICD'de kredi tahsis biriminde Orta Asya ve Türkiye'den sorumlu yönetici olarak çalışmaya başladı.

Yorulmaz, 2016 yılında uluslararası bir fintech girişimi olan Compare Europe Group'un Ülke Yöneticisi olarak Türkiye ofisini kurdu.

2017 yılında Albaraka Türk'e Genel Müdür Danışmanı olarak katılan Yorulmaz, Temmuz 2020'den itibaren Pazarlama Müdürlüğü, Ürün Yönetimi Müdürlüğü, İletişim ve Marka Yönetimi Müdürlüğü ve Fiyatlama Strateji ve Yönetişim Servisi birimlerinden sorumlu Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürüyor.

M. Esad Doğanlı kimdir?

İletişim ve Marka Yönetiminden sorumlu Müdür Vekilliği'ne atanan M. Esad Doğanlı, lise eğitimini Haydarpaşa Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Reklamcılık ve Halkla İlişkiler bölümünden 2010 yılında mezun olduktan sonra yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Pazarlama İletişimi ve Yaratıcı Reklam Tasarımı üzerine gerçekleştirdi.

2011-2014 yılları arasında Publicis Groupe bünyesindeki Starcom MediaVest Group'ta Business Intelligence departmanında görev aldı.

Daha sonra "Markalı Çözümler" adlı girişimiyle çeşitli sektör ve markalara alternatif reklam çözümleri sundu. 2015 yılında Albaraka Türk Katılım Bankası Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nde göreve başlayan Doğanlı, ilerleyen yıllarda organizasyonel gelişim ve robotik süreç otomasyonu gibi farklı servislerin yöneticiliğini üstlendi.

Doğanlı, 2020'nin eylül itibarıyla Albaraka Türk İletişim ve Marka Yönetimi Müdür Vekili olarak görevini sürdürüyor.

Albaraka Türk, Mehmet Fatih, Doğanlı, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 14:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Albaraka Türk pazarlama kadrosunda üst düzey atamalar - Son Dakika Ekonomi

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