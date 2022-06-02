Ali İsmail Korkmaz Öldürüldüğü Sokakta Anıldı. Anne Emel Korkmaz: "Ali İsmailler Hep Var Olacak Oğlum"

ÖZGE ZAİM

Eskişehir'de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz, Gezi direnişinin 9'uncu yılında darp edildiği sokakta karanfillerle anıldı. Çocuğunun fotoğrafına karanfil bırakırken gözyaşlarını tutamayan anne Emel Korkmaz, "Ali İsmail sen ölmedin oğlum. Kokun uzaklaştı benden sadece. Senin kokun uzaklaştı. Senin gibi yüzlerce çocuk yetişiyor. Yüzlerce Ali İsmail var ve Ali İsmailler hep var olacak oğlum. Seni çok seviyorum Ali" dedi.

Eskişehir'de, 2 Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı protestolarında polis ve sivil kişilerin saldırısına uğrayıp tedavi gördüğü hastanede 38 gün sonra yaşamını yitiren Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Ali İsmail Korkmaz saldırıya uğradığı Kurtuluş Mahallesi Sanayici Sokakta anıldı. ALİKEV, KESK, DİSK, EBTO, TMMOB, tarafından anma töreni düzenlendi. Törene anne Emel Korkmaz, baba Şahap Korkmaz, ağabeyi Gürkan Korkmaz'ın yanı sıra CHP İl Başkanı Recep Taşel, Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Emre Genç ile çok sayıda STK temsilcisi ile vatandaşlar katıldı. Törende sık sık 'Ali İsmail Korkmaz ölümsüzdür', 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam', 'Her yer Taksim, her yer direniş' sloganları atıldı.

"SARSICI KATLİAMIN ETKİSİNDEYİZ"

Basın açıklamasını okuyan Eskişehir- Bilecik Tabip Odası Başkanı Muharrem Şenel, Gezi Direnişi'nde Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne giden 2 Haziran'ın ilk saatlerinde "o kalleş saldırının olduğu yerde olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Biliyoruz, hepimiz hala o sarsıcı katliamın etkisindeyiz. Ancak şunu da çok iyi biliyoruz Ali İsmail 18 yaşında bize direnmemiz gerektiğini, yaşama tüm zorbalıklarına ve zulümlerine karşı sıkı sıkıya tutunmamızı öğretti. O nedenle direnmek, mücadele etmek, hesap sormak ve kazanmak Ali İsmail Korkmaz'a, Berkin Elvan'a, Ethem Sarısülük'e, Abdullah Cömert'e, Medeni Yıldırım'a, Hasan Ferit'e, Ahmet Atakan'a ve Mehmet Ayvalıtaş'a, Gezi'de yaralananlara, gezide tutuklananlara, işsiz kalanlara karşı tarihsel sorumluluğumuzdur. Tabii ki aynı zamanda hukuk, adalet, özgürlük ve barış için mücadele etmek, iktidarın talepleriyle cezaevlerinde tutulan Gezi Davası tutukluları Osman Kavala'ya, Mücella Yapıcı'ya, Can Atalay'a, Çiğdem Mater'e, Tayfun Kahraman'a, Mine Özerden'e, Hakan Altınay'a ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye borcumuzdur. Eskişehir Emek ve Demokrasi güçleri olarak bu sorumluluklarımızın farkındayız, bu sorumluluklarımızı yerine getirmeyi, bu katliamları ama aynı zamanda direnişleri unutmamayı ve gelecek kuşaklara devretmeyi bir görev olarak kabul ediyoruz."

"ONU ÖLDÜRDÜK DİYE SEVİNMESİNLER"

Anne Emel Korkmaz da Ali İsmail'in 9 yıl önce burada acı bir şekilde darp edildiğini ifade etti. "Ali İsmail'i bedenen aramızdan aldılar" diyen anne Korkmaz şunları söyledi:

"Onu öldürdük diye sevinmesin katiller. Burada yüzlerce Ali İsmail var. Ali İsmail bir öldü, yüzler doğdu, binler doğdu, bunu unutmayın. Ali İsmail'i katledenler bu ülkede katil olarak kalacak. Ben çocuğumun gururunu yaşıyorum ve Ali İsmail'in gururuyla yaşamaya devam edeceğim. Son nefesimi verene kadar. ve gezide tuttuğunuz, tutsak ettiğiniz, cezaevine tıktığınız insanlar bizim onurumuzdur. Onları destekliyorum. Onların yanındayız. Ali İsmail binlerce, milyonlarca insanın yüreğinde, bedeninde, düşüncesinde yaşıyor. Ali İsmail ölmedi. Ali İsmail aramızda. Ali İsmail yaşıyor."

"SEN ÖLMEDİN OĞLUM. KOKUN UZAKLAŞTI BENDEN SADECE"

Konuşmaların ardından Ali İsmail'in fotoğrafının önüne kırmızı karanfil bırakıldı. Anne Emel Korkmaz, karanfil bıraktığı esnada gözyaşlarını tutamayarak, "Ali İsmail sen ölmedin oğlum. Kokun uzaklaştı benden sadece. Senin kokun uzaklaştı. Senin gibi yüzlerce çocuk yetişiyor. Yüzlerce Ali İsmail var ve Ali İsmailler hep var olacak oğlum. Seni çok seviyorum Ali" dedi.