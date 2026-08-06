Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün "Aracım arızalandı" oyununu polis bozdu

Aksaray Hacılar Harmanı Mahallesi Aşık Molla Caddesi üzerinde gece yarısı uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Asayiş Şubesi ekipleri bir aracın uygulama noktasına gelmeden sağa park ettiğini fark etti.

"ARACIM ARIZALANDI" OYUNUNU POLİS BOZDU

Seri bir şekilde park edilen kamyonetin yanına giden polis memurları, sürücünün araç koltuğu altında olan motor kısmıyla uğraştığını gördü. Aracının arıza yaptığını iddia eden 27 yaşındaki Recep Tayyip S. isimli sürücüden ehliyet ve alkol muayenesi istenince sürücünün arıza oyunu bozuldu.

Kamyonetin herhangi bir arızasının olmadığını tespit eden polis ekipleri sürücüden ehliyet isteyerek alkol muayenesi yapmak istedi. Ancak şahıs kimlik vermeye ve alkolmetreye üflemeyi reddetti. Polisin ecel teri döktüğü olayda uzun uğraşlar sonucu sürücü kimliğini vererek alkolmetreye üfledi.

GAZETECİLERE KÜFÜR EDİP TEHDİTLER SAVURDU

Yapılan sorgulamada sürücünün daha önce iki kez alkollü araç kullanırken yakalandığı, bu nedenle ehliyetini daimi olarak iptal edildiği belirlendi.

Kamyonetlerde 0.20 promil yasal sınırın 6 katı üzerinde olan 1.39 promil alkollü çıkan sürücü sinirini olay yerinde görüntü çeken gazetecilerden çıkardı.

HEM GÖZALTINA ALINDI HEM 295 BİN 438 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Yanındaki arkadaşıyla birlikte gazeteciye yönelik küfürler edip tehditler yağdıran sürücü gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Şahsa 'alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan', 'muayenesiz araç kullanmaktan' ve diğer çeşitli maddelerden olmak üzere toplam 295 bin 438 lira ceza kesildi. Kamyonet ise olay yerine gelen bir yakınına teslim edildi.