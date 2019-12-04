Almanya Başbakanı Merkel:

Almanya Başbakanı Angela Merkel, NATO Liderler Zirvesi'nde çok yapıcı bir görüşme yaptıklarını söyledi.



Merkel, Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, zirvenin iyi geçtiğini belirtti.



"Çok yapıcı bir görüşme yaptık." diyen Merkel, zirvede NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in NATO'nun gelecekte karşılaşabileceği sınamaların ele alınacağı bir değerlendirme grubunu kurmakla görevlendirildiğini dile getirdi.

Merkel, bu değerlendirme grubunun terörle mücadele konusunda NATO'nun nasıl bir rol izleyeceği meselesini de görüşmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bugün terörizmin en büyük düşman olduğu konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Baltık ülkelerine ilişkin savunma planının Türkiye tarafından da kabul edildiğini, bunun önemli bir adım olduğunu vurgulayan Merkel, "Burada masada olan sorunları çözdük." dedi.

"Mültecilerin BM'nin kabul etmediği şartlarda bir bölgeye dönmesini kabul edemeyiz"

Merkel, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması önerisinin görüşülüp görüşülmediğine ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Türkiye'nin Rusya ile bugün kontrol ettiği bölgeye mültecilerin gönüllü dönüp dönmeyeceği meselesi var. Şu an Suriye güçlerinin kontrol ettiği bölgelere geri dönüşün olamayacağını düşünüyorum. Birleşmiş Milletler'in (BM) özellikle de BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) bu süreçte rol oynaması gerektiğini konuştuk çünkü mültecilerin, BM'nin kabul etmediği standartlarda olmayan bir bölgeye gitmesini kabul edemeyiz. Bunun için Türkiye UNHCR ile görüşüyor. Böylelikle bu bölgeyle ilgili görüşmeler yapıldı ancak henüz daha yolun başındayız. Bu görüşmeleri sürdüreceğiz."

Türkiye'nin bu yoğun görüşmeleri UNHCR ile kendisinin yapması gerektiğinin altını çizen Merkel, "Biz de sürekli yanında duracağız çünkü bunun bir yol olabileceğine inanıyoruz ancak henüz bir çözüm yok." diye konuştu.

- İki Rus diplomatın sınır dışı edilmesi



Merkel, Almanya'nın bugün iki Rus diplomatı sınır dışı etmesiyle ilgili bir soru üzerine de Rusya'nın Berlin'de işlenen bir cinayetin aydınlatılmasına destek vermediği için bu önlemin alındığını söyledi.

Gelecek hafta Normandiya Formatı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya geleceğinin anımsatılması üzerine Merkel, bu olayın Normandiya Formatı'ndaki görüşmeleri etkileyeceğine inanmadığını, çünkü gelecek hafta Ukrayna konusunun görüşüleceğini kaydetti.



Donald Trump ile görüşme



ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşme gerçekleştirdiğini de aktaran Merkel, burada ticari konuların yanı sıra, Suriye, Libya, Afrika'daki güvenlik ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığını dile getirdi.

Trump ile görüşmede karşılıklı anlayışın arttığı izlenimi taşıdığını belirten Merkel, "Ancak bu her konuda aynı görüşte olunduğu anlamına gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu.