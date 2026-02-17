ALMANYA'DAN ANTALYA'YA UZANAN OTOMOTİV UZMANI - Son Dakika
ALMANYA'DAN ANTALYA'YA UZANAN OTOMOTİV UZMANI


17.02.2026 22:49  Güncelleme: 22:49
Görkem Kayur, araç elektroniğinde yüzeysel çözümlere son veriyor

ANTALYA - Otomotiv sektöründe araç elektroniği ve yazılım alanında uzmanlaşan genç girişimci Görkem Kayur, Almanya'da edindiği teknik deneyimi Türkiye'ye taşıyarak sektörde fark yaratıyor. Antalya merkezli YAZILIMCI isletmesiyle hem araç yazılım onarımı hem de dijital servis sistemleri alanında hizmet veren Kayur, "Hatayı silmek çözüm değil, asıl önemli olan arizanin gerçek nedenini bulmak" diyor.

SEKTÖRDE YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Modern araçlarda arıza tespiti ve performans ayarları artık mekanik bilgiden çok yazılım uzmanlığı gerektiriyor. Bu alanda Türkiye'de sayılı isimlerden biri olan Görkem Kayur, Almanya'daki on farklı servis noktasıyla koordineli çalışarak uluslararası deneyim kazandı. Şu anda Antalya ve Konya'da aktif operasyonlar yürüten Kayur, araç yazılımını derinlemesine analiz ederek kalıcı çözümler üretiyor.

Sektördeki yaklaşımını anlatan Kayur, "Birçok servis arıza kodunu silip müşteriyi yolluyor. Ama biz öyle çalışmıyoruz. Arizanin gerçek kaynağını tespit edip, aracı kalıcı olarak stabil hale getiriyoruz. Rastgele parça değiştirmek yerine veriye dayalı teşhis yapıyoruz" diye konuştu.



KENDİ DİJİTAL SİSTEMLERİNİ GELİŞTİRDİ

Görkem Kayur, sadece tamir hizmeti vermekle kalmayıp kendi dijital altyapısını da kurdu. portal.yazilimci.tech adlı sistem, yapay zekâ destekli tam otomatik bir araç yazılım platformu olarak hizmet veriyor. Sistem üzerinden 38 farklı yazılım hizmeti sunuluyor: dosya yükleme, otomatik analiz, chiptuning, airbag sıfırlama ve daha fazlası. Yüklenen dosyalar profesyonel olarak işlenip geri gönderiliyor.

Dijital sistemler hakkında bilgi veren Kayur, "Yapay zekâ destekli tam otomatik bir sistem kurduk. Dosyalar yükleniyor, sistem otomatik olarak tanıyıp işliyor ve profesyonel çözüm üretiyor. Bu sayede hem hız hem kalite artıyor. 38 farklı hizmet tek bir platformda" dedi.

E-ARAÇ BAKIM DEFTERİ: BİNLERCE ARAÇ KAYITLI, TAMAMEN ÜCRETSİZ

Kayur'un öne çıkan projelerinden biri de earacbakim.com adlı dijital bakım sistemi. Her araca bir QR kodu veriliyor ve tüm servis kayıtları dijital ortamda saklanıyor. Klasik kâğıt bakım defterinin yerini alan bu bulut sistemi, hem alıcı hem satıcı için şeffaf bir geçmiş sunuyor. Sistem tamamen ücretsiz olarak hizmet veriyor ve bugün binlerce kayıtlı araç ile tamamlanmış servis işlemi bulunuyor.

Kayur, "Araç bakım geçmişini dijitalleştirerek hem değer hem güvenlik sağlıyoruz. İkinci el piyasasında bu sistem belirleyici olacak. Alıcı, aracın tüm geçmişini tek bir QR kodla görebilecek" açıklamasında bulundu.



UZAKTAN ARIZA TESPİTİ İLE SERVİSLERE DESTEK

YAZILIMCI, sadece yerinde hizmet vermekle kalmıyor; uzaktan arıza tespit sistemiyle Türkiye genelindeki servislere destek sağlıyor. Canlı veri analizi yapan bu sistem, hatanın kök nedenini tespit ederek servislerin işini kolaylaştırıyor.

Kayur, "Artık parça değiştirerek deneme devri bitti. Veriye dayalı teşhis yapıyoruz. Bu hem zaman hem maliyet tasarrufu sağlıyor. Servisler bize ulaşıyor, biz uzaktan destek veriyoruz" dedi.

ALMANYA BAĞLANTISI VE AVRUPA İLE KÖPRÜ

Görkem Kayur, Almanya ve Avrupa'daki teknik bağlantılarını sürdürüyor. Avrupa otomotiv teknolojisi ile Türkiye'deki yazılım uzmanlığı arasında köprü kuran Kayur, Antalya ve Konya başta olmak üzere Türkiye genelinde iş ortaklıklarını artırıyor.

Kayur, "Almanya'da yıllarca çalıştım, orada kazandığım bilgiyi buraya taşıdım. Türkiye'de bu alanda uzman sayısı az. Biz bu boşluğu dolduruyoruz" diye sözlerini tamamladı.



Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.