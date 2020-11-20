Almanya, G20'den "Serbest ticaret ve sağlık taahhüdü" istiyor - Son Dakika

Almanya, G20'den "Serbest ticaret ve sağlık taahhüdü" istiyor

20.11.2020 16:53
Almanya, G20'den

Hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal ortamda yapılacak G20 Zirvesi'nin bildirgesine ilişkin görüşmelerde Alman hükümetinin, serbest ticaret ve açık piyasalar konusunda taahhüt istediği bildirildi.

Hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal ortamda yapılacak G20 Zirvesi'nin bildirgesine ilişkin görüşmelerde Alman hükümetinin, serbest ticaret ve açık piyasalar konusunda taahhüt istediği bildirildi.

Almanya'da hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Alman hükümeti G20'de serbest ticaret ve açık piyasalar için kampanya yürütüyor.

Hükümetin, Kovid-19 salgınıyla mücadele için Dünya Sağlık Örgütü'nün güçlendirilmesine yönelik G20'de görüşmeler yaptığı da bildirildi.

Küresel ekonominin en önemli organizasyonu olarak kabul edilen G20 Zirvesi'nin, bu yıl "boykot çağrıları" gölgesinde 21-22 Kasım'da Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenmesi bekleniyor

Suudi Arabistan'ın başkanlığında sanal ortamda yapılacak G20 Zirvesi'ne Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan katılım bekleniyor.

Resmi açıklamalara göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in başkanlığında iki gün sürecek sanal zirvede küresel ekonomi ve piyasaların iyileştirilmesinin yanı sıra uluslararası ticaretin güçlendirilmesi konularının ele alınması planlanıyor.

Kovid-19 salgınını engelleyecek aşı çalışmalarında ülkelerin kaydettiği mesafenin görüşüleceği zirvede, gelecekte olası bir pandeminin önlenmesine yönelik plan geliştirileceği ifade ediliyor.

Toplantıda ayrıca, gıda güvenliği, su kaynaklarının idaresi, iklim değişikliği, kadın, gençlik ve yolsuzlukla mücadele gibi birçok konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan, Avrupa Birliği, Almanya, G-20, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya, G20'den 'Serbest ticaret ve sağlık taahhüdü' istiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! MSB, kasım sevk tarihlerini aralık ayına erteledi Son dakika! Bakan Elvan'dan faiz kararı sonrası Merkez Bankası mesajı: Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez'e aittir Uyuşturucu çetesi 'Mavi Kelebekler' çökertildi Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti İstanbul'da bir görüntü kirliliği daha ortadan kalkıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaları havadan inceledi İBB'den toplu ulaşımda "kısıtlama" düzenlemesi: Raylı sistemler yasaklı saatlerde 15 dakika aralıkla sefer yapacak Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler Avustralya askerleri Afganistan'da 39 sivili öldürmekten fazlasını yapmış
İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti         
16:39
Kasımpaşa'da 7 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Kasımpaşa'da 7 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:06
Oyuncu Engin Hepileri, sessiz sedasız Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Oyuncu Engin Hepileri, sessiz sedasız Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı         
15:54
Kısıtlama öncesi vatandaşlara market uyarısı: Depolarda ürün var, telaşa gerek yok Kısıtlama öncesi vatandaşlara market uyarısı: Depolarda ürün var, telaşa gerek yok         
15:51
Türkiye'nin doğusu kara teslim! Hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda kaldı Türkiye'nin doğusu kara teslim! Hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda kaldı         
15:43
ABD'de evsiz bir adam, tren bekleyen kadını rayların altına itti ABD'de evsiz bir adam, tren bekleyen kadını rayların altına itti         
15:32
"Bakkala gidiyorum" diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu         
15:14
Başak Demirtaş, cezaevinden arayan Selahattin Demirtaş ile kameralar önünde konuştu Başak Demirtaş, cezaevinden arayan Selahattin Demirtaş ile kameralar önünde konuştu         
14:56
Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı         
14:04
Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı         
13:56
Kafalar karışınca Bakanlık devreye girdi! 24 soruda koronavirüs tedbirleri Kafalar karışınca Bakanlık devreye girdi! 24 soruda koronavirüs tedbirleri         
13:16
Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu         
13:06
10 dakika boyunca ayıyla boğuşan vatandaşı çoban köpekleri kurtardı 10 dakika boyunca ayıyla boğuşan vatandaşı çoban köpekleri kurtardı         
12:53
Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım         
12:45
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
Ailesiyle birlikte ziyaret için Çanakkale'ye giden vatandaş, polis kontrol noktasında hayatının şokunu yaşadı Ailesiyle birlikte ziyaret için Çanakkale'ye giden vatandaş, polis kontrol noktasında hayatının şokunu yaşadı         
10:13
1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 17:04:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya, G20'den "Serbest ticaret ve sağlık taahhüdü" istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei