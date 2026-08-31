Almanya'da Türkler için yeni iş kapısı: Şoförlük sınavı Türkçe oldu, maaş 4 bin 500 Euro'ya çıkıyor - Son Dakika
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Almanya'da Türkler için yeni iş kapısı: Şoförlük sınavı Türkçe oldu, maaş 4 bin 500 Euro'ya çıkıyor

Almanya\'da Türkler için yeni iş kapısı: Şoförlük sınavı Türkçe oldu, maaş 4 bin 500 Euro\'ya çıkıyor
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Almanya'da 120 binden fazla ağır vasıta şoförüne ihtiyaç duyulurken, sektördeki açığı kapatmak için yabancı sürücülerin önündeki engeller birer birer kaldırılıyor. Yeni düzenlemeyle profesyonel şoförlerin mesleki yeterlilik sınavına Türkçe girebilmesinin önü açılırken, Almanya'da bu alandaki maaşlar bazı pozisyonlarda 4.500 Euro'ya kadar çıkabiliyor.

Almanya'da kronik hale gelen kamyon şoförü açığını kapatmak için yabancı sürücülerin önündeki engeller azaltılıyor. Yeni düzenlemeyle profesyonel kamyon ve otobüs şoförlerinin hızlandırılmış temel yeterlilik sınavına Türkçe girilebilmesinin önü açıldı. Sektörde bazı pozisyonlarda maaşlar 4 bin 500 euro brüt seviyesine kadar çıkabiliyor.

Almanya, taşımacılık sektöründeki büyük şoför açığını kapatmak için yabancı sürücülerin mesleğe girişini kolaylaştıran yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. 18 Ağustos'ta yürürlüğe giren düzenlemeyle profesyonel kamyon ve otobüs şoförlerinin hızlandırılmış temel yeterlilik sınavında Türkçe seçeneği de kullanılabilecek.

Almanya'da Türkler için yeni iş kapısı: Şoförlük sınavı Türkçe oldu, maaş 4 bin 500 Euro'ya çıkıyor

TÜRKÇE SINAV DÖNEMİ BAŞLADI 

Daha önce yalnızca Almanca yapılan hızlandırılmış temel yeterlilik sınavı artık Türkçe, İngilizce, Arnavutça, Arapça, Hırvatça, Lehçe, Romence, Rusça ve Ukraynaca dillerinde de gerçekleştirilebilecek. Düzenlemenin amacı, özellikle Almancası yeterli olmayan yabancı sürücülerin mesleki yeterlilik sürecindeki dil engelini azaltmak.

Ancak önemli bir ayrıntı var: Bu değişiklik Almanya'daki genel ehliyet teorik sınavının Türkçe olduğu anlamına gelmiyor. Türkçe seçeneği, ticari kamyon ve otobüs şoförlerinin mesleki yeterlilik sürecindeki hızlandırılmış temel yeterlilik sınavı için geçerli.

140 SAATLİK EĞİTİM ŞARTI DEVAM EDİYOR 

Türkçe sınav hakkı, adayların eğitim zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor. Hızlandırılmış temel yeterlilik kapsamında 140 saatlik eğitim alınması gerekiyor. Bunun 10 saati araç kullanımıyla ilgili uygulamalı eğitimden oluşuyor ve eğitim süreci Almanca yürütülüyor.

Düzenleme özellikle C, CE ve D sınıfı araçlarla profesyonel taşımacılık yapacak sürücüler açısından önem taşıyor.

Almanya'da Türkler için yeni iş kapısı: Şoförlük sınavı Türkçe oldu, maaş 4 bin 500 Euro'ya çıkıyor

ÜLKEDE 120 BİN ŞOFÖR AÇIĞI VAR

Yeni düzenlemenin arkasındaki en önemli neden ise Almanya'nın büyüyen sürücü ihtiyacı.

Alman Federal Karayolu Taşımacılığı, Lojistik ve Atık Yönetimi Birliği (BGL) Başkanı Dirk Engelhardt, Aralık 2025'te ülkede 120 binin üzerinde kamyon şoförüne ihtiyaç olduğunu açıklamıştı. Her yıl yaklaşık 30-35 bin sürücü emekli olurken, mesleğe yalnızca 15-20 bin yeni sürücünün katıldığı belirtiliyor.

Bu tablo, Almanya'nın neden yabancı sürücülere yöneldiğini de ortaya koyuyor.

MAAŞLAR 4 BİN 500 EURO'YA KADAR ÇIKABİLİYOR 

Almanya'da kamyon şoförlerinin gelirleri işverene, güzergaha, deneyime ve çalışma koşullarına göre değişiyor. Sektörde genel brüt ücretler daha düşük seviyelerden başlarken, bazı güncel ilanlarda 4 bin 500 eero brüt aylık ücret teklifleri bulunuyor. Bir ilanda CE sınıfı kamyon şoförleri için brüt ücretin yanı sıra prim ve harcırahlar da sunuluyor.

Almanya'da Türkler için yeni iş kapısı: Şoförlük sınavı Türkçe oldu, maaş 4 bin 500 Euro'ya çıkıyor

TÜRK EHLİYETİ TEK BAŞINA YETMİYOR 

Yeni düzenleme Türkiye'deki sürücüler için önemli bir kolaylık sağlasa da Türk ehliyetiyle Almanya'ya gidip doğrudan profesyonel şoför olarak çalışmak mümkün değil.

Ehliyetin Almanya'daki şartlara uygun hale getirilmesi, mesleki yeterlilik sürecinin tamamlanması ve çalışma ile vize şartlarının karşılanması gerekiyor.

Ekonomi, Almanya, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Almanya Almanya'da Türkler için yeni iş kapısı: Şoförlük sınavı Türkçe oldu, maaş 4 bin 500 Euro'ya çıkıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da Türkler için yeni iş kapısı: Şoförlük sınavı Türkçe oldu, maaş 4 bin 500 Euro'ya çıkıyor - Son Dakika
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