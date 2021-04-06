Altıeylül'ün ilk kültür merkezinin açılışını Bakan Ersoy yapacak - Son Dakika

Altıeylül'ün ilk kültür merkezinin açılışını Bakan Ersoy yapacak

06.04.2021 16:59
Altıeylül'ün ilk kültür merkezinin açılışını Bakan Ersoy yapacak, System.String[]

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, bir dizi ziyaret için Ankara'ya gitti.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, bir dizi ziyaret için Ankara'ya gitti. Altıeylül ilçesinde kültür ve sanat adına yapılan girişimler ve faaliyetlerle tanınan Başkan Hasan Avcı, geleceğin temellerini atarken tarihin de genç nesillere aktarılmasında önemli rol oynuyor. Avcı, Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u da ziyaret ederek Altıeylül'ün geleceği ve projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Başkan Hasan Avcı'nın Ankara ziyareti sırasında kendisine, randevuyu ayarlayan AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey ile birlikte AK Parti Milletvekili Adil Çelik de eşlik etti. Ankara'da gerçekleştirilen temasların çok verimli geçtiğini dile getiren Başkan Avcı, "Başta Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a bizleri ağırladıkları, Altıeylül'e kazandırdığımız ve kazandıracağımız kütüphaneler ve Millet Kıraathanelerine verdikleri destekten dolayı şükranlarımı sunuyor, Hasan Can Kültür Merkezi projemizin yapım aşamasında Milletvekilimiz Mustafa Canbey ile birlikte ziyaret ettiğimiz ve projemize Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından sunulan katkıda büyük emekleri olan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Nadir Alpaslan'a da teşekkürü bir borç biliyoruz. Ayrıca, Bakanımızdan randevu almak suretiyle bu ziyaretin gerçekleşmesini sağlayan Ak Parti Balıkesir Milletvekilimiz Mustafa Canbey'e ve ziyaretimizde bizlere eşlik eden AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik'e de teşekkür ediyorum. Bakanımızı Ramazan Bayramı sonrası gerçekleştirmeyi planladığımız Hasan Can Kültür Merkezimizin açılışına davet ederek, kendilerini Balıkesir'de ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyacağımızı söyledik. Kendileri de açılışımıza katılmaktan büyük mutluluk duyacaklarını söylediler. Bakanımızla gerçekleştirdiğimiz toplantıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak başta Altıeylülümüz olmak üzere Balıkesirimize yaptığımız ve yapacağımız yeni yatırımlar hakkında istişarelerde bulunduk. Özellikle gençlere yaptığımız yatırımlar arasında yer alan Millet Kıraathaneleri ve Kütüphaneler başta olmak üzere birçok konu ile ilgili Sayın Bakanımızı bilgilendirerek Altıeylülümüzün ihtiyaçlarını dile getirdik. Bundan sonra da Altıeylülümüzün geleceği için temaslarımıza devam edeceğiz" dedi.

Canbey: "Altıeylül çok değerli bir hizmete kavuşuyor"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'ya, vatandaşların kültürel ve sosyal anlamda bir çok hizmetten yararlanabileceği Hasan Can Kültür Merkezi'ni Altıeylül'e ve Balıkesir'e kazandırmış olmasından dolayı teşekkür ederken, "Altıeylül Belediye Başkanımız Hasan Avcı ile birlikte Hasan Can Kültür Merkezi için, bundan bir süre önce girişimlerimiz sonucu Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından proje için 4.5 milyonluk bir ödenek çıkartılmıştı. Yaklaşık 12.5 milyona mal olan projenin önemli bir kısmını karşılayan başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Altıeylül ve Balıkesir gerçekten çok anlamlı ve şehre değer katacak bir projeye kavuşuyor. Şehrin büyük bir ihtiyacının karşılanması noktasında mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Sayın Bakanımıza Altıeylülümüzün projelerine ve Balıkesir'e vermiş olduğu desteklerden, ilgi ve alakalarından dolayı şehrimiz adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Çelik: "Balıkesir hizmetlerin en güzeline layık"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik "Milletvekilleri olarak, Bakanlıklar ve Hükümet ile işbirliği içerisinde amaçlarının sadece milletimize en iyi hizmeti götürmek olduğunu söyleyerek "Balıkesir'imiz, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Güney Marmara Kalkınma Ajansımız ve birçok sivil toplum kuruluşunun çalışmaları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi'nin birincisi oldu. Şehrimizin imkanları ve güzelliğiyle ne kadar övünsek azdır. Hem bu ödül sebebiyle hem de Altıeylül'ün ve Balıkesir'in ilk kültür merkezi olan Hasan Can Kültür Merkezi'nin açılışında Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'u Balıkesir'de ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyacağız. Ayrıca Altıeylül'e birçok projeyi kazandıran Başkan Hasan Avcı'ya, Altıeylül'e ve Balıkesir'e verdiği katkı ve desteklerden dolayı da Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Altıeylül'ün ilk kültür merkezinin açılışını Bakan Ersoy yapacak
Altıeylül'ün ilk kültür merkezinin açılışını Bakan Ersoy yapacak
Altıeylül'ün ilk kültür merkezinin açılışını Bakan Ersoy yapacak
Altıeylül'ün ilk kültür merkezinin açılışını Bakan Ersoy yapacak
Altıeylül'ün ilk kültür merkezinin açılışını Bakan Ersoy yapacak
Altıeylül'ün ilk kültür merkezinin açılışını Bakan Ersoy yapacak
Altıeylül'ün ilk kültür merkezinin açılışını Bakan Ersoy yapacak

Hasan Avcı, Altıeylül, Balıkesir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altıeylül'ün ilk kültür merkezinin açılışını Bakan Ersoy yapacak - Son Dakika


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