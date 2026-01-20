Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok - Son Dakika
Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok

Türkiye\'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
20.01.2026 21:22  Güncelleme: 23:13
Türkiye\'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Amasya’da asayiş verilerinde son 2 yıldır kapkaç ve yankesicilik olayının gerçekleşmediği ortaya çıktı. Vali Önder Bakan, huzurun hakim olduğu şehirde son iki yıldır asayiş olaylarında düşüş kaydedildiğini belirtti.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü'nde 69 personele başarı belgesi verilen programa katılan Amasya Valisi Önder Bakan, kapkaç ve yankesicilik suçlarına ilişkin son iki yıldır emniyet birimlerine yansıyan olay bulunmadığına dikkat çekti.

SON 2 YILDIR KAPKAÇ VE YANKESİCİLİK OLAYI YOK

Bunda uygulanan tedbirlerinde etkisinin olduğunu vurgulayan Vali Bakan, "Hiç olmayan bir şey hoşumuza gitti ve dikkatimizi çekti. Bu şehirde 2024 ve 2025 yıllarında hiçbir şekilde kapkaç ve yankesicilik yapılmamış. Bu sizin görev yaptığınız ve sahada olduğunuzu teyit eden bir durumdur" dedi.

Vali açıkladı: Amasya'da 2 yıldır kapkaç ve yankesicilik olayı yok

"SİZ SAHADA OLURSANIZ KÖTÜLÜKLER SAHADAN KAÇMAK ZORUNDA KALACAKTIR"

Asayiş verilerinin bir önceki yıla göre düşüşte olduğu şehirde huzurun sağlanmasında görev alan personele teşekkür eden Vali Bakan, "Siz sahada olursanız kötülükler sahadan kaçmak zorunda kalacaktır. Bize verilen emanetten sorumluyuz" diye konuştu.

Vali açıkladı: Amasya'da 2 yıldır kapkaç ve yankesicilik olayı yok

Programa, Vali Yardımcısı Yüksel İnal ve Emniyet Müdürü Ayhan Saraç da katıldı.

Vali açıkladı: Amasya'da 2 yıldır kapkaç ve yankesicilik olayı yok
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Amasya, Hakim, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • doğukan kadir kaşıkçı doğukan kadir kaşıkçı:
    Darısı Esenyurtun başına 12 0 Yanıtla
  • yüksel altun yüksel altun:
    istatiksel de öncelikli suçların yeri değiştirmesinler. sizi uyanıklar. 2 4 Yanıtla
  • Muhammed Kucuk Muhammed Kucuk:
    Belkide oluyor ama haberiniz yok 0 2 Yanıtla
  • mossi mossi :
    adana sandm 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
