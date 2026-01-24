Anahtar Parti\'den Yeni Vizyon

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Anahtar Parti'yi Türk siyasetinin yeni çekim yönetim merkezi haline getireceğiz. Önümüzdeki dönem bu yarışta biz varız. Bu hizmet kervanında 'biz de varız' diye planlayacağız" dedi.

Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu, Neşet Ertaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Tarım ve Gıda Güvenliği Lansmanı'na katıldı. Başkan Ağıralioğlu, burada yaptığı konuşmada, "Biz daha iyisi mümkündür diyenleriz. Bu memleket doğru yönetilebilirse sekiz yüz elli milyona yeter diyebilenleriz. Plan doğru olursa program doğru olursa bu plan ve programın etrafında milleti doğru destekleme imkanı millete sunulursa alın terinin hakkı üretenin emeğinin hakkı olunacak bir siyasi irade millete sunulursa, Türk milleti yeniden ayağa kalkacak diye yola düşenleriz. Türk milleti için çıktığımız bu yol daha iyisi mümkündür. Bundan daha fazlası yapılabilir itirazımızın yoludur. O yüzden Anahtar Parti daha iyisi mümkündür diyenlerinin yeniden başlıyoruz iradesi gösterenlerin partisidir. Bayrak nöbeti gibi yönetim nöbetine hazırlananların partisidir. Particiliğe kaybedecek bir günü olmayanların parti kavgasına verdiği her günü milletine kötülük sayanların partisidir. Ayırmadan o partili bu partili kendini bu topraklara ait hissedenin, üretenin, ürettiğiyle alın teriyle yaşamayı helal rızık kazanmayı milletine devletine borç bilenlerin yeniden bir milleti ayağa kaldıracağına inanabilenlerin partisidir. Kurulduk, kurulduğumuz günden bugüne gece gündüz yollardayız. Kurulduğumuz günde bugüne ümide yol almaktayız. Milletin kalbine doğru, ümide doğru, zengin bir Türkiye idealine doğru günümüzü günlere katmaktayız" ifadelerini kullandı.

Yavuz Ağıralioğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"1'inci yılımızı böyle geçirdik. 161'inci parti olarak kurulup, şimdi ilk 5 parti arasında iktidara yürüyoruz. Bu 85 milyonu ailemiz gibi sarıp sarmalamaya söz veriyoruz. Üreteceğiz, hakkını vereceğiz derken kastımızın merkezine adaleti koyuyoruz. Ticaret yapacağız, ticaret yapanın haklı olacağız derken faizsiz enflasyonsuz bir ülkenin ticaretin bereketi bolluğu olacağını biliyoruz" dedi. Anahtar Parti 'daha iyisi mümkündür' diyenlerin planı doğru yaparsak 85 milyona değil 850 milyona yeteriz diyenlerin partisidir. Biz bu ülkeyi ayağa kaldıracağız sevgili arkadaşlar. Kaynaklarının verimli kullanılmadığına, imkanlarının doğru planla buluşturulmadığına inanıyoruz. Doğru planla buluşmamış, kaynakları doğru kullanılmamış memleketin bu hale geldiğine bu dönemin örnek olduğuna inanıyoruz. Biz memleketi yeniden planla programla ayağa kaldıralım diye bu parti kavgasına son verelim, sorunlarımızı doğru konuşalım diye sorunlarımızı konuştuğumuz sorunları çözme iradesini milletimize daha yüksek standartlı yaşam kalitesine döndürelim diye yola çıktık. Neyi çözeceğiz? Enflasyonu, faizi, işsizliği, tarımda plansızlığı, üretimde programsızlığı, ihracatla rekabette rekabet gücümüzü yükseltecek verimliliği, ithalat bağımlılığını, iyi eğitimi, nitelikli eğitimi, nitelikli tüketimi, iyi sağlık sistemini. Bize dönüp diyorlar ki nasıl yapacaksınız? Sizin yaptıklarınızı yapmayacağız düzelecek. Size nasıl yapacağımızı göstereceğiz. Seçim bekliyoruz. Sandık bekliyoruz. Milletin önünde söz veriyoruz."

Ağıralioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizin önümüzdeki dönem yönetim nöbetini almaya hazırlanıyoruz. Siyaseti kimlik kavgası, mezhep tartışması, aidiyet üzerinden menfaat paslaşması alanı olmaktan çıkaracağız. Kürt'tü, Türkmen'i, Alevi'ydi, Sünni'ydi saymaktan vazgeçtik. Bunları tartışarak bunların üzerinden bilek güreşi yaparak, bunlar üzerinden seçmen avlama yarışına girerek memlekete yaptığınız kötülükten biz vazgeçtik. Biz şöyle yapacağız. 85 milyon ailemiz, 85 milyon milletimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devleti, ay yıldızlı al bayrağı bilen herkesi kendimizden, kendimizi de bu 85 milyondan bileceğiz. Kim neyi konuşursa konuşsun. Biz aşk konuşacağız, iş konuşacağız. Kim neyi tartışırsa tartışsın, biz üretim konuşacağız. Mezhepti, bendendi, sendendi, milliyetçiydi, ülkücüydü, dindardı, devrimciydi, moderndi, gelenekçiydi değil. Koca bir memleketi her rengiyle sarıp sarmalayacağız. Dolayısıyla biz memleketin sorunlarına rakip olacağız. Biz önümüzdeki dönem Türk siyasetinin yeni umut kadrosuyuz. İlke şu. Vatan bizim. Devlet bizim. Bayrak bizim. Her rengiyle memleket bizim. Çocuklarımıza bulduğumuzdan daha iyi bir memleket bırakmak için adaletle yaşanabilir bir memleket, adil paylaşılabilir bir memleket, iyi üretimle ayağa kaldırılabilir bir memleket, üretenin baş tacı edileceği, bilenlere sorulan, bilenlerin dediğinin yapılacağı bir memleket. Liyakatin esas alınacağı, torpilin kayırmacılığın, adam arayarak yaşamak zorunda kaldığımız bu berbat iklimin sonu olacak bir sistem inşa edilecek. Hep beraber oraya yürüyoruz. Şu anda bütün anket ortalamalarının ilk 5 içinde gösterdiği partiyiz. Birinci yılımız. Şimdi baraj hattından çıkıp Anahtar Parti'yi Türk siyasetinin yeni çekim yönetim merkezi haline getireceğiz. Önümüzdeki dönem bu yarışta biz varız. Bu hizmet kervanında 'biz de varız' diye planlayacağız."