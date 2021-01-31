"Anavatan Türkiye'nin garantörlüğünden ve Türk askerinden kesinlikle vazgeçmeyeceğiz" - Son Dakika

"Anavatan Türkiye'nin garantörlüğünden ve Türk askerinden kesinlikle vazgeçmeyeceğiz"

31.01.2021 21:02

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum-Yunan ikilisi ile bu ikiliye destek veren ülkelerin baskı ve dayatmalarına asla boyun eğmeyeceklerini belirterek, "Anavatan Türkiye'nin garantörlüğünden ve Türk askerinden kesinlikle vazgeçmeyeceğiz" ve "Devletimizi,...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum-Yunan ikilisi ile bu ikiliye destek veren ülkelerin baskı ve dayatmalarına asla boyun eğmeyeceklerini belirterek, "Anavatan Türkiye'nin garantörlüğünden ve Türk askerinden kesinlikle vazgeçmeyeceğiz" ve "Devletimizi, özgürlüğümüzü ve egemenliğimizi tehlikeye atacak bir anlaşmayı imzalayacak kalem de bende yoktur" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusundaki son gelişmeler ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Tatar açıklamasında, "Egemen eşit iki devlete dayalı çözüm politikamızı masaya getireceğiz" vurgusu yaptı.

BM Güvenlik Konseyi'nin, Kıbrıs'ta BM Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılmasıyla ilgili olarak aldığı kararda federasyon zemininde çözüm bulunmasına atıf yapılmasını eleştiren Cumhurbaşkanı Tatar, "Egemen iki devletli çözüm önerisi ortadan kalktı" dedi.

Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 2 Şubat'ta KKTC'ye yapacağı ziyarette gayri resmi 5+1 toplantı için pozisyonların netleştirileceğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Federasyon zemininde uzun yıllardan beri devam eden müzakere süreçlerinin özellikle Annan Planı referandumu sonrasında ve özellikle Crans Montana'da Rum tarafının uzlaşmaz ve olumsuz tutumları sonucunda çökmesinden sonra, egemen iki devlete dayalı çözüm şekli, yeni bir fikir ve yeni bir politika olarak tarafımızdan gündeme getirilmiş, bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi anavatanımız, garantör Türkiye tarafından da desteklenmiş ve bu yönde yoğun girişimlerde bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.

"ANASTASİADİS'İN İKİ EGEMEN DEVLETE DAYALI ÇÖZÜM ŞEKLİNİ DİLLENDİRDİĞİ UNUTULMAMALI"

Cumhurbaşkanı Tatar, "Halkımız da Cumhurbaşkanlığı seçiminde büyük bir çoğunlukla egemen iki ayrı devlete dayalı çözüm şekline destek verirken, Güney Kıbrıs'ta bazı çevreler ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in de iki egemen devlete dayalı çözüm şeklini dillendirdiği de unutulmamalıdır" dedi.

"GUTERRES, YENİ FİKİRLERE AÇIK OLDUĞUNU BELİRTMİŞTİR"

Tatar, "Bu yeni fikir ve yeni politika büyük bir yankıya neden olurken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de düzenlediği 2021 yılının ilk basın toplantısında gündemi değerlendirirken, 'yeni fikirlere açık ve tarafları dinlemeye hazır olduğunu' belirtmiştir" ifadelerini kullandı.

"MASADA ANAVATAN TÜRKİYE'NİN OLMASI EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ"

Cumhurbaşkanı Tatar, "BM Genel Sekreteri Guterres'in de belirttiği gibi zamanı ve yeri belirlenmeye çalışılan gayrıresmi 5+1 toplantısında yeni fikirler gündeme gelecek ve bu doğrultuda egemen eşit iki devlete dayalı çözüm politikamızı masaya getireceğiz. Masada, anavatan Türkiye'nin de olması en büyük gücümüz olacaktır" dedi.

"KARARLIYIZ VE GİRİŞİMLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

"BM Güvenlik Konseyi'nin söz konusu son kararında bazı çelişkili ifadeler egemen iki eşit devlete dayalı çözüm önerimizi geri çekeceğimiz veya bundan vazgeçeceğimiz anlamını asla içermemelidir" ifadelerini kullanan Tatar, "Bu konuda kararlıyız ve girişimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

"GERİYE DÖNÜŞ YOKTUR"

Tatar, "Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde açıkladığım, halkın da onay verdiği ve anavatan Türkiye'nin de desteklediği egemen eşitliğe dayalı iki devlet formülü, Kıbrıs'ın gerçeklerine dayalı yeni bir politikadır ve bu politika Kıbrıs için olduğu kadar bölge için de oldukça önemlidir. İki egemen devlete dayalı çözüm politikamızda kararlıyız ve bu politikadan geriye dönüş yoktur. Halkımızın da bir 50 yıl daha müzakerelerin sürmesine tahammülü yoktur" ifadelerini kullandı.

"HALKIMIZ 1974 ÖNCESİNİN KARANLIK GÜNLERİNE DÖNMESİNE MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR"

Cumhurbaşkanı Tatar, "Ülkemizin, halkımızın ve yetişen yeni nesillerin geleceğini belirsizlikler içerisinde tehlikeye atmamız söz konusu değildir. Halkımız 1974 öncesinin karanlık günlerine dönmesine müsaade edilmeyecektir" dedi.

"DAYATMALARINA ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Tatar, "Bir kez daha belirtmek gerekir ki 5+1 gayri resmi toplantıda, duruşumu, irademizi ve yeni politikamızı ortaya koyacağız. Rum-Yunan ikilisi ile bu ikiliye destek veren ülkelerin baskı ve dayatmalarına asla boyun eğmeyeceğiz. Bazı çevrelerin ileri sürdüğü 'nasıl olursa olsun da çözüm olsun' mantığıyla hareket etmeyeceğiz, devletimizden, özgürlüğümüzden, egemenliğimizden, anavatan Türkiye'nin garantörlüğünden ve Türk askerinden kesinlikle vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİMİZİ, ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ VE EGEMENLİĞİMİZİ TEHLİKEYE ATACAK BİR ANLAŞMAYI İMZALAYACAK KALEM DE BENDE YOKTUR"

Cumhurbaşkanı Tatar, "Dışişleri Bakanı Sn. Mevlüt Çavuşoğlu, 2 Şubat'ta ülkemizde olacak ve gayri resmi 5+1 toplantı için pozisyonumuzu netleştireceğiz. Halkımız müsterih olsun, anavatan Türkiye tüm gücüyle her zaman olduğu gibi yanımızdadır. Halkımızın 1974 öncesine dönmesine müsaade etmeyeceğimiz gibi, devletimizi, özgürlüğümüzü ve egemenliğimizi tehlikeye atacak bir anlaşmayı imzalayacak kalem de bende yoktur. Dileğim ve temennim gayri resmi 5+1 toplantının olumlu sonuçlanması ve son nokta olmamasıdır" dedi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Tatar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Anavatan Türkiye'nin garantörlüğünden ve Türk askerinden kesinlikle vazgeçmeyeceğiz' - Son Dakika


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