Soğuğu en iyi anlatan kare! Kuğulu Park havuzu dondu

Ankara'da dün gece etkili olan kar yağışının ardından ayaz etkisi gösterdi. Hava sıcaklığı eksi 11 dereceye kadar düştü.

KUĞULU PARK HAVUZU DONDU

Kentin simge yerlerinden olan Kuğulu Park'ta ise kuğuların bulunduğu havuzda donmalar meydana geldi. Park'ta bulunan kuğular ve ördekler ise havuzda oluşan buzların üstünde dolaştı.

SOĞUK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava etkisini gün içerisinde de devam ettirecek.