Soğuğu en iyi anlatan kare! Kuğulu Park havuzu dondu
Soğuğu en iyi anlatan kare! Kuğulu Park havuzu dondu

Soğuğu en iyi anlatan kare! Kuğulu Park havuzu dondu
02.01.2026 06:52
Ankara'da kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 11 dereceye kadar düştü. Kentin simge noktalarından olan Kuğulu Park'ın havuzunda yer yer donmalar meydana geldi.

Ankara'da dün gece etkili olan kar yağışının ardından ayaz etkisi gösterdi. Hava sıcaklığı eksi 11 dereceye kadar düştü.

KUĞULU PARK HAVUZU DONDU

Kentin simge yerlerinden olan Kuğulu Park'ta ise kuğuların bulunduğu havuzda donmalar meydana geldi. Park'ta bulunan kuğular ve ördekler ise havuzda oluşan buzların üstünde dolaştı.

SOĞUK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava etkisini gün içerisinde de devam ettirecek.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Musa Gün:
    Acaba kuğularda dondumu öldülermi resimde saki kuğularda donmuş gözüküyor hiç oraya gitmedim yada yapay kuğularmı acaba yoksa gerçeklerini bilen gören giden varsa yorum yazsın lütfen mutlu yıllar 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
