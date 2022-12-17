"Ayağıma bastın" dediği müzisyeni tekme tokat döven saldırgan tutuklandı

Olayla ilgili açıklama yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü , B.K.K.'nın tutuklandığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "15.12.2022 günü ilimiz Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında verdikleri konser sonrası Piiz grubu üyesi müzisyen M.D.'yi, arkadaşının ayağına basılması gerekçesiyle çıkan tartışmada darp eden B.K.K. adlı şahıs, 16.12.2022 günü yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Müzisyen M.D.'nin ise hastanede tedavisine devam edilmektedir."

NE OLMUŞTU?

Rock müzik grubu Pizz, 14 Aralık'ta Ankara Çankaya'daki eğlence mekanında konser verdi. Konserin ardından grubun davulcusu Mehmet Dudarık (38), sahneden inerek, konseri izleyenler arasında bulunan çocukluk arkadaşı O.O ile dans etmeye başladı. Bu sırada kalabalık arasında bulunan B.K.K., Dudarık'a, ayağına bastığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin ardından Dudarık, dışarıya çıktı.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Dudarık, eğlence mekanının önünde telefonla konuşurken dışarıya çıkan B.K.K.'nın yumruklu saldırısına uğradı. Başına aldığı yumruk darbesiyle düşen Dudarık, yerde de defalarca yumruklandı. Ağır yaralanan Dudarık, arkadaşları tarafından Ankara İbn-i Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Dudarık, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Olayın ardından B.K.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

"İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Pizz grubunun gitaristi Doğa Usta, arkadaşının hayati tehlikesinin devam ettiğini belirterek, "Tanımadığı bir şahıs Mehmet'in yanına doğru yanaşıyor. Mehmet'in ona çarpmasını sağlıyor. Çarptıktan sonra ayağını gösteriyor, 'Niye ayağıma basıyorsun?' diyor. Mehmet sürekli özür diliyor, 'Özür dilerim kardeşim, bilerek olmadı bastıysam da' diyor. Ama saldırgan tartışmayı uzatmaya devam ediyor. Sonra olay kapanıyor gibi gözüküyor. Sonra Mehmet dışarı çıkıyor. Mehmet telefonla konuşurken arkadan birisi geliyor ve yumrukla saldırıyor, yere düşürüyor. Yerde yumruklamaya devam ediyor. Yani inanılır gibi değil" dedi.