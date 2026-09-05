Ankara-İzmir arasında 14 saatlik seyahat süresi 3,5 saate inecek - Son Dakika
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Ankara-İzmir arasında 14 saatlik seyahat süresi 3,5 saate inecek

Ankara-İzmir arasında 14 saatlik seyahat süresi 3,5 saate inecek
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı etaplar halinde devam eden Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi tamamlandığında iki kent arasındaki tren yolculuğunun 14 saatten 3,5 saate ineceğini açıkladı. Projeyle güzergahın 824 kilometreden 624 kilometreye düşeceğini belirten Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla yılda 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınmasının hedeflendiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Menemen ilçesinde aslına uygun biçimde restore edilen Tarihi Gediz Köprüsü'nün açılış töreninde konuştu.

 48 tarihi köprünün restorasyon çalışmalarına devam edildiğini söyleyen Uraloğlu, yapımı devam eden İzmir- Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi hakkında açıklamada bulundu. Uraloğlu, mevcut tren seferleriyle 14 saati bulan Ankara-İzmir yolculuk süresinin projenin tamamlanmasıyla 3,5 saate düşeceğini açıkladı.

Ankara-İzmir arasında 14 saatlik seyahat süresi 3,5 saate inecek

48 TARİHİ KÖPRÜDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakan Uraloğlu, Menemen ilçesinde aslına uygun biçimde restore edilen Tarihi Gediz Köprüsü'nün açılış töreninde, Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyet izlerini taşıyan bir açık hava müzesi olduğunu ifade etti. Yalnızca ülkenin ulaşım altyapısını inşa etmediklerini, bu toprakların hafızasını da koruduklarını dile getiren Uraloğlu, şöyle konuştu: "Tarihi yapıları aslına uygun ihya ederek gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Bugüne kadar Sangarios, Hıdırlık, Malabadi, Kızılin, Taşköprü, Osmancık Koyunbaba ve Diyarbakır Ongözlü gibi ülkemizin birçok noktasındaki tarihi köprülerimizi restore ettik ve kültür mirasımıza kazandırdık. Restorasyonlarını tamamlayarak kültür mirasımıza kazandırdığımız tarihi köprülerin sayısı 532'ye ulaştı. 48 tarihi köprünün de restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Tarihi Gediz Köprüsü'nü de bu kararlı yürüyüşe ekleyerek, hem teknik hem de manevi bakımdan anlamlı duraklarından birini daha milletimizin hizmetine sunuyoruz." Köprünün teknik detaylarına değinen Uraloğlu, yapının 166,5 metre uzunluğa, 6,7 metre genişliğe ve 5 açıklığa sahip olduğunu, üstten betonarme kemer sistemiyle inşa edildiğini söyledi.

Ankara-İzmir arasında 14 saatlik seyahat süresi 3,5 saate inecek

Güzergah değişikliğinin ardından yapının Yanıkköy, Doğa ve Belen köylerine hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı güçlendirme, restorasyon ve aydınlatma çalışmalarıyla köprünün yeniden işlevsel kimliğine kavuşturulduğunu ifade etti.

Bakan Uraloğlu, son 24 yılda İzmir'in ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 349 milyar lira yatırım yapıldığını, bölünmüş yol uzunluğunun 431 kilometreden 1000 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunun ise 366 kilometreden 1017 kilometreye çıkarıldığını anlattı.

Ankara-İzmir arasında 14 saatlik seyahat süresi 3,5 saate inecek

İZMİR-ANKARA ARASI 3,5 SAATE DÜŞECEK

İzmir-İstanbul Otoyolu ile seyahat süresinin 8,5 saatten 3,5 saate indirildiğini hatırlatan Uraloğlu, yapımı etaplar halinde süren İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesi tamamlandığında seyahat süresinin 3,5 saate düşeceğini dile getirdi. 

Ankara-İzmir arasında 14 saatlik seyahat süresi 3,5 saate inecek

MEVCUT TREN YOLCULUĞUYLA 14 SAAT SÜRÜYOR 

Ankara-İzmir arası otobüs yolculuğu süreleri güzergaha, sefere ve mola sayısına göre değişiklik gösterse de 7 saat 55 dakika ile 9 saat arasında tamamlanıyor.   Söz konusu mesafe tren yolculuğuyla 14 saatte kat ediliyor. YHT Projesi kapsamındaki tüm kesimler tamamlandığında ise Ankara-İzmir arasındaki mesafe 824 kilometreden 624 kilometreye, seyahat süresi de 3,5 saate inecek.  

Ankara-İzmir YHT Hattı bitirildiğinde yılda 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınması hedefleniyor.

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Son Dakika Yht Ankara-İzmir arasında 14 saatlik seyahat süresi 3,5 saate inecek - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
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