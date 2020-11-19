Ankara Kent Konseyi sokak hayvanları için toplandı - Son Dakika

Ankara Kent Konseyince sokak hayvanlarının sorunlarının çözümü için yapılan toplantıda, mobil kliniklerle hayvanların tedavisi ve kısırlaştırılması için gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Kent Konseyince sokak hayvanlarının sorunlarının çözümü düzenlen toplantıya, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, eski Vali Ahmet Altıparmak, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Savaş Zafer Şahin ile sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Kent Konseyi olarak Başkentte yaşayan 600 bin sokak hayvanı için saha çalışmalarını hızlandıracaklarını belirterek, "Yaklaşan kış döneminde sokak hayvanlarının aç kalmamaları, ihtiyacı olanların tedavisi ve kısırlaştırma işlemlerinin yapılabilmesi için sadece kamu iradesi yeterli değil. Bu yüzden hayvan haklarını savunan dernekler ve tüm hayvanseverlerle birlikte ortak çalışılması bir zorunluluk. Ankara Kent Konseyi olarak sokak hayvanlarının hakları ve ihtiyaçlarını tüm paydaşların desteği ile Başkentin gündeminde tutmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ankara'da sokak hayvanları 5 yıl içinde kısırlaştırılabilir"

Sokak hayvanlarının sorunlarının çözümüne yönelik önerilerini paylaşan Ahmet Altıparmak, sokak hayvanlarının kısırlaştırılması için "mobil klinik" yönteminin etkili olduğunu belirtti.

Altıparmak, "Ankara'da bu yöntemle sokak hayvanları 5 yıl içinde kısırlaştırılabilir." ifadesini kullandı.

Gölbaşı'ndaki hayvan barınağı taşınacak

Seyfettin Aslan da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Ankara'da her can değerlidir." sözünden hareketle sokak hayvanlarının korunması için önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Gölbaşı'ndaki barınağın daha modern bir alana taşınacağını belirten Aslan, ilçenin girişinde belediyeye ait bir villanın kısırlaştırma merkezi olarak hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.

Ankara Ticaret Odası Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi üyeleri, yemek artıklarının ayrıştırılıp belirli noktalarda Büyükşehir Belediyesine teslim edilmesi önerisinde bulundu.

Toplantıda, Ankara Büyükşehir Belediyesinin organize edeceği mobil kliniklerle hayvanların tedavisi ve kısırlaştırılması için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.