Ankara sular altında! 1 kişi hayatını kaybetti, selde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor

Ankara'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi'nde, aracıyla sel sularına kapılan 27 yaşındaki İlkay Yiğit'in cesedine, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 1 KİŞİ İÇİN KAYIP İHBARI VAR

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara'da 1 kişi için daha kayıp ihbarı yapıldığını bildirdi. Çataklı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ankara Altındağ Tatlar'da 1 vatandaşımız için daha kayıp ihbarı yapıldı. Kendisinden haber alınamayan vatandaşımızın aracı, selde sürüklenmiş olarak dere yatağında bulundu. Arama- kurtarma çalışmalarına AFAD koordinasyonunda devam ediliyor" dedi.

AFAD: 3036 İHBAR GELDİ

AFAD, bölgede yaşananlar ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili son durumu paylaştı. Yapılan açıklamaya göre; Ankara'da meydana gelen sağanakta mahsur kalan 5 çocuğun kurtarıldığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp olduğu bilgisi alınan bir kişi için de arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Altındağ, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak ve Gölbaşı ilçelerinden sağanak yağışa ilişkin ihbarların geldiği, Çankaya'da yarım saatte metrekareye 28 kilogram yağış düştüğü belirtilen açıklamada, saat 21.30 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bilgiler doğrultusunda itfaiyeye 2 bin 719 ve Ankara İl AFAD'a 317 ihbar olmak üzere toplamda 3 bin 36 ihbar ulaştığı kaydedildi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başkentte etkili olan sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi bölgesinde arama çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ankara'da selde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının saat 08.00'den itibaren balık adamlar, arama kurtarma ekipleri, sivil toplum örgütlerinin desteğiyle sürdürüleceğini bildirdi.

Bakan Soylu, Ankara Valiliğince sağanak konusunda uyarılar yapıldığını, Türkiye'nin farklı noktalarında da yoğun yağışlarla karşı karşıya kalındığını vurguladı. Aynı zamanda hasar ve zarar tespiti çalışmalarının da yapılacağını belirten Soylu, Ankara Valiliğinin bu çalışmalara başladığını, 1-2 gün içinde bir tespitin ortaya çıkmasının beklendiğini vurguladı. Soylu, hayatını kaybeden İlkay Yiğit için başsağlığı, selden etkilenenlere de geçmiş olsun dileklerini iletti.

SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Başkentte hayatı felç eden sağanakta sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti, bazıları yollarda kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. Kentin merkezinde sağanağa metro istasyonları ve otobüs duraklarında yakalanan vatandaşlar, dakikalarca yağmurun dinmesini bekledi.

BİNALARIN ÇATILARI UÇTU

Kentte yağmur ile birlikte rüzgar da etkili oldu. Bazı bölgelerde binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Altındağ ilçesinde binanın camları şiddetli rüzgarda kırıldı.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Şiddetli yağış, özellikle Çankaya, Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde etkili oldu. Birçok noktada su birikintileri oluştu, Çankaya Dikmen bölgesinde bazı yollar kısa sürede göle döndü. Sağanak sırasında bir aracın altına sıkışan ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılıp ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motorlu kuryenin de hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

AKŞAMA KADAR DEVAM EDECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanağın akşama kadar devam etmesinin beklendiği kaydedildi. Büyükşehir Belediyesinin, tüm birimlerinden 1277 araç ve 3 bin 138 personeliyle teyakkuz halinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan yağışın olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

CHP MAMAK GENÇLİK KOLLARI'NDA BAŞKAN YARDIMCISIYDI

Cansız bedenine ulaşılan İlkay Yiğit'in, CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Ankara'da yaşanan felakette sel sularına kapılarak yaşamını yitiren Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız İlkay Yiğit'in acısını yaşıyoruz. Yol arkadaşımız İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine, partimize ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, "Ankara'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm CHP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından, "Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybeden CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu.