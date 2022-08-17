Sağlık Meslek Örgütleri: Yapımı 5 Yıl Geciken Etlik Şehir Hastanesi'nin İşletme Süresinin Kısaltılmaması Kamu Zararını Artıracak

Ankara Tabip Odası (ATO), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi ve Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev-Sağlık-İş), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylülde açılacağını duyurduğu Etlik Şehir Hastanesi'nin yapımının, firmalardan kaynaklı sorunlar nedeniyle 5 yıl geciktiğine dikkat çekti. Sağlık meslek örgütleri, "Kamuya işletme dönemi boyunca ciddi yük getirecek projede inşaat süresinin uzaması nedeniyle işletme süresinin kısaltılmaması, kamu zararını artıracaktır. Şirkete bugüne kadar gecikmeden kaynaklı ceza kesilip kesilmediği bilinmemektedir. Ankara sağlık emek ve meslek örgütleri olarak, Sağlık Bakanlığı'nın en kısa sürede kamuoyunu aydınlatmasını ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesini talep ediyoruz" açıklamasını yaptı.

ATO, SES Ankara Şube ve Dev-Sağlık-İş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylülde açılacağını duyurduğu Etlik Şehir Hastanesi ile ilgili bugün ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"ETLİK ŞEHİR HASTANESİNE 1,1 MİLYAR EURO YATIRIM BEDELİ ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR, SÖZLEŞME BEDELİ İSE 2,2 MİLYAR EURODUR"

"Ankara'da yakın bir tarihte açılması planlanan 3 bin 624 yataklı Etlik Şehir Hastanesi'nin 22.10.2013 tarihinde temeli atılmıştır. Bu hastanenin açılması ile ilgili anlaşma, 42 aylık inşaat, 25 yıllık işletme süresi ile 28,5 yıllık tasarım, yap-finanse et-işlet-devret modeline göre yapılandırılmıştır. Etlik Şehir Hastanesi'ne 1,1 milyar euro yatırım bedeli öngörülmüştür, sözleşme bedeli ise 2,2 milyar eurodur. Projenin finansmanı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) tarafından karşılanmaktadır.

ETLİK ŞEHİR HASTANESİ İÇİN KAPATILAN HASTANELER

Etlik Şehir Hastanesi'nin açılabilmesi için öncelikle Etlik İhtisas Hastanesi kapatılmıştır. Keçiören Meslek Hastalıkları Hastanesi ise Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi ile Ankara Gazi Mustafa Kemal Çevresel ve Mesleki Hastalıklar Hastanesi şeklinde birleştirilerek kapatılmıştır. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) ise Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH ile Ankara Atatürk Sanatoryum EAH şeklinde birleşerek kapatılmıştır.

"SAĞLIK BAKANLIĞI, ETLİK ŞEHİR HASTANESİ İLE ANKARA ŞEHİR HASTANESİ'NİN ÜRETTİĞİ HİZMETE DENK HİZMET ÜRETEN BEŞ KAMU HASTANESİNİ KAPATARAK VE BU HİZMETİ 2,2 MİLYAR EUROYA ALACAĞI BİR HASTANE AÇMAKTADIR"

İlimizde faaliyet gösteren beş kamu hastanesi daha kapatılacaktır. Bunlar, Dışkapı EAH, Sami Ulus EAH, Onkoloji EAH, Etlik Zübeyde Hanım EAH, Ulucanlar Göz EAH'dir. Kapatılacak hastaneler, pandeminin yoğun olduğu 2021 yılında yaklaşık günlük 2 bin 500'e yakın acil servis başvuru yükünü, 15 bine yakın poliklinik yükünü taşımıştır. Bu beş hastane, ilimizde açılan Ankara Şehir Hastanesi'nin üzerinde acil servis yükünü karşılamakta, poliklinik hizmetlerinde ise eş değer hizmet üretmektedir. Sağlık Bakanlığı, Etlik Şehir Hastanesi ile Ankara Şehir Hastanesi'nin ürettiği hizmete denk hizmet üreten beş kamu hastanesini kapatarak ve bu hizmeti 2,2 milyar euroya alacağı bir hastane açmaktadır.

"ETLİK ŞEHİR HASTANESİ'NİN GECİKMEDEN KAYNAKLI İŞLETME SÜRESİNİN KISALTILMAMASI KAMU ZARARINI ARTIRACAKTIR"

Birinci itiraz noktamız; projenin toplam süresi 28,5 yıldır. Projenin inşaat süresi, firmalardan kaynaklı sorunlardan dolayı 3 yıl 6 ay değil, 8 yıl 9 ay sürmüştür. Dolayısıyla inşaat süresinin uzaması, toplam proje süresini uzatmaması gerekir (temel atıldığı tarih itibariyle 28,5 yıllık süre başlamıştır). İnşaat süresindeki uzama, işletme süresinden düşmelidir. Yani firmanın toplam işletim süresi, 25 yıl değil, 20 yıl olmalıdır. Türkerler firması, toplam işletim süresini 24 yıl olarak açıklamaktadır. Şehir hastaneleri projelerinde firmanın inşaatı erken tamamlaması durumunda, erken tamamladığı dönem işletme süresine eklenmektedir. Geç kalınması durumunda da işletme süresinden düşürülmesi gerekmektedir. Etlik Şehir Hastanesi'ne 1,1 milyar euro yatırım bedeli öngörülmüştür, sözleşme bedeli ise 2,2 milyar eurodur. Kamuya işletme dönemi boyunca ciddi yük getirecek projede inşaat süresinin uzaması nedeniyle işletme süresinin kısaltılmaması, kamu zararını artıracaktır.

"PROJE TEMEL ATILMA DÖNEMİ ELE ALINDIĞINDA 2017 YILINDA TESLİM EDİLMESİ GEREKİRDİ"

İkinci itiraz noktamız; proje temel atılma dönemi ele alındığında 2017 yılında teslim edilmesi gerekirdi. Hastane açıldıktan sonra 24 yıl süreyle hastanenin Sağlık Bakanlığı'nca belirlenmiş hizmetleri (radyoloji, nükleer tıp, radyoterapi, radyoloji, cerrahi, tıbbi laboratuvarlar, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, sterilizasyon hizmetleri, tıbbi atık, hastane bilgi yönetim sistemleri, hasta karşılama ve refakat hizmetleri, yardım masası, yemek, temizlik, çamaşır, güvenlik, otopark, teknik bakım onarım, biyomedikal hizmetler) firma tarafından sunulacaktır. Tesise ilişkin hizmet bedeli uygulamasında 5 yılda bir pazar (piyasa) testi ile yeni ihalelerin yapılması gerekmektedir. Şirket hastaneyi 2017'de teslim etseydi bu yıl içinde bu hizmetlerde ihalenin yenilenmesi gerekiyordu. Sağlık Bakanı'nın Meclis bütçe sunumlarında ifade ettiği 5 yılda bir ihalenin yapılmasının kamu yararı sağlayacağı yönündeki ifadesi, projenin geç teslimi nedeniyle mümkün olmayacaktır.

"ŞİRKETE BUGÜNE KADAR GECİKMEDEN KAYNAKLI CEZA KESİLİP KESİLMEDİĞİ BİLİNMEMEKTEDİR"

Üçüncü itiraz noktamız; sözleşmelerde fesih nedenlerinden biri de şirketin projeye 'uzun süre ara vermesi'dir. Çok ciddi anlamda projede gecikme yaşanmıştır. Şehir hastaneleri projelerinde genel itibariyle, süresinde tamamlamama nedeniyle her 30 günü aşan gecikme nedeniyle aşama toplam değerinin yüzde 0,03 değerinde ceza kesilmekte ve ceza bedeli aşama toplam bedelin yüzde 10'nunu geçememektedir. Şirkete bugüne kadar gecikmeden kaynaklı ceza kesilip kesilmediği bilinmemektedir.

Ankara sağlık emek ve meslek örgütleri olarak, Sağlık Bakanlığı'nın bu üç noktada en kısa sürede kamuoyunu aydınlatmasını ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesini talep ediyoruz."