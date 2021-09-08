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Anne Şehir tesislerinde eğitimler başlıyor - Son Dakika

Anne Şehir tesislerinde eğitimler başlıyor

08.09.2021 11:15
Anne Şehir tesislerinde eğitimler başlıyor, System.String[]

Salgın nedeniyle online eğitim veren 'Anne Şehir' tesislerinde 2 doz aşı olmak şartıyla 13 Eylül itibariyle eğitimler başlıyor.

Koronavirüs (Covid-19) salgınının başlamasından bu yana spor ve eğitimlere çevrimiçi devam eden 'Anne Şehir', yüz yüze etkinlikler için gün sayıyor. 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle 'Anne Şehir' tesislerde hizmet verilmeye başlanacak.

13 EYLÜL'DE AÇILIYOR

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle İçişleri Bakanlığı spor tesislerinde faaliyet yapılmasını durdurmuştu. Kademeli normalleşme sürecinin ardından tesislerde faaliyetlerine başlayacak olan Anne Şehir; 13 Eylül Pazartesi günü vatandaşlar için tesislerini açıyor. Tesislerde spor egzersizlerinin yanında, fizyoterapist, diyetisyen ve psikolog hizmeti de verilecek.

TEMİZLİK MASKE VE MESAFE KURALI

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı 'Anne Şehir' projesi kapsamında gerçekleştirilen spor egzersizlerinde temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat edilecek. Tesis içinde kişilerle 2 metre mesafe ve maskesiz dolaşıma izin verilmeyecek. Maskeler sadece ders esnasında çıkarılabilecek.

2 DOZ AŞI ŞARTI

Tesislerde faaliyetlere katılmak isteyen vatandaşların öncelikle kayıt yaptırmaları gerekiyor. Sınırla sayıda katılım alınacak olan sınıflarda, katılımcı üyelerin 2 doz Covid-19 aşısını yaptırmış olması gerekiyor. Ayrıca anneler spor yaparken okul öncesi öğretmenler tarafından da sınıflarda çocuklar için eğitici ve eğlendirici oyunlar oynatılacak.

EĞİTİM VERİLECEK TESİSLER

Hafta içi hizmet verecek olan tesisler Karşıyaka Kültür Merkezi, Karamürsel Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi, İzmit Yıldız Konutları Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi, İzmit Seka Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi Sekasem, Derince Şehit Er Emre Kaan Arlı Spor Salonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Ek Hizmet Binası, Gebze Mustafa Paşa Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi, Gebze Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi Gebzesem ve Beylikbağı Kadın ve Aile Yaşam Merkezi olarak belirlendi. Çevrimiçi ve tesislerde gerçekleşen faaliyetlere katılmak isteyen vatandaşlar, 318 27 24 nolu telefonu arayarak detaylı bilgi alabiliyor.

Koronavirüs, Kocaeli, Gebze, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Anne Şehir tesislerinde eğitimler başlıyor - Son Dakika


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