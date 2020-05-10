Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım anıldı - Son Dakika

Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım anıldı

6 saat önce

İZMİR'de büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, 'Anneler Günü'nde mezarı başında anıldı.

Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım anıldı, System.String[]

İZMİR'de büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, 'Anneler Günü'nde mezarı başında anıldı. Anma törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bugün en büyük anamızın manevi huzurundayız" dedi. Anneleri sadece bir gün anmanın yeterli olmadığını vurgulayan Soyer, annelerin ve tüm kadınların eşit bireyler olması için canla başla çalışacaklarınI söyledi.

Anneler Günü('nde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi kabri başında anıldı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer ile beraber ilçe belediye başkanları ve eşlerinin de katıldığı törende Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'na çiçek konulduktan sonra İstiklal Marşı okunup, saygı duruşunda bulunuldu. Sosyal mesafe kuralları gözetilerek düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer, "Her Anneler Günü'nde kaybettiğimiz annelerimiz için içimiz buruktur. Bugün en büyük anamızın, en büyük kaybımızın manevi huzurundayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunu bize armağan etmiş bir annenin huzurundayız. İzmir Türkiye Cumhuriyeti'nin hem kurucusu hem kurtuluşu olmuştur. İzmir her daim bunun sigortası ve güvencesi olmaya devam edecektir. İzmir'in en büyük gurur kaynaklarından biri de Atamız'ın emaneti olan annesinin kabrinin Karşıyaka'da, İzmir'de olmasıdır" dedi.

Anneleri bir gün anmanın yeterli olmadığını vurgulayan Soyer, "Annelerimizin ve tüm kadınların bu toplumda eşit bireyler olduğunu hatırlamamız ve hatırlatmamız gerekiyor. Kullandığımız dilden başlayarak bu konuda çok geride olduğumuzu bilmemiz gerek. Işığımız, aydınlatıcımız Mustafa Kemal Atatürk. Yine onun ışığından faydalanarak kadın erkek eşitliği konusunda yapacağımız çok iş var" diye konuştu.

ELİ ÖPÜLESİ ANNELER

Türk Anneler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Feyza Işıklı ise "Bu sene dünyayı saran salgın dolayısıyla evlatlarımız ve eli öpülesi annelerimizle fiziksel mesafeyi koruyarak anneler gününü kutluyoruz. Annelerimizin, yüreğinde annelik duygusu yaşayan tüm kadınların, hayatını kaybetmiş tüm annelerimizin ve kısacık ömründe dünyanın en güzel vatanını yüce Türk milletine armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da "Türk ulusunun tüm annelerini en iyi temsil eden kişi olduğunu düşündüğümüz Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarında bu anlamlı günü kutluyoruz. Kurtuluş ve kuruluşumuzun özverili kahramanları olarak çağdaşlığın, demokrasinin, laikliğin, bilim ve aydınlığın simgesi haline dönüşmüş kadınları unutmak kendimizden vazgeçmektir. Biz anneler gününü bu toprakların kadim değerleri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kadınlara gösterdiği saygı ve önemin ne olduğunu bilerek yaşıyor ve kutluyoruz" dedi.

ANNE- KIZ KOŞTU

Karşıyaka Belediyesi'nin 20 yıldır geleneksel olarak düzenlediği Zübeyde Hanım Koşusu'na ise bu yıl sembolik olarak iki kişi katıldı. Anne kız Karşıyaka İnsan Hakları Anıtı'ndan başladıkları 4 kilometrelik koşuyu Zübeyde Anıt Mezarı'nda tamamladı. Madalya töreninde Serap Güllü ile kızı Dilara Bukova'ya madalyalarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay takdim etti. Törenden sonra Soyer ve Tugay Karşıyaka'da annelere sardunya dağıttı. Sardunya dağıtımına eşlik eden Roman müzisyenler de balkonlara çıkan yurttaşlara eğlenceli anlar yaşattı. Kültür Sanat Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda üstü açık araçlarla dolaşan müzisyenler sokakları şenlendirdi. Anneler sevinirken sokak ekonomisinin önemli bir parçası olan seyyar çiçekçiler ve müzisyenler de projenin parçası oldu. Sosyal Projeler Daire Başkanlığı'na bağlı Sokak Ekonomisi Şube Müdürlüğü koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İzmir'de sokak ekonomisini güçlendirmeye devam edecek.


Mustafa Kemal Atatürk, Zübeyde Hanım, Anneler Günü, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 03:53 Kaynak: DHA


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