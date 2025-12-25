Baba vahşetinde korkunç detaylar! Çocuklarının ağızlarını yastıkla kapatıp ateş etti - Son Dakika
Baba vahşetinde korkunç detaylar! Çocuklarının ağızlarını yastıkla kapatıp ateş etti

25.12.2025 15:18
Baba vahşetinde korkunç detaylar! Çocuklarının ağızlarını yastıkla kapatıp ateş etti
Adana'da babaları tarafından öldürülen iki kardeş gözyaşları içerisinde toprağa verilirken anne "Ben yavrularımı böyle mi görecektim. Ben nasıl dayanacağım bu acıya" diyerek feryat etti. Cani babanın, çocuklarını uykularında öldürdüğü ve ses çıkmaması için yastıklar ağızlarını kapattığı öğrenildi.

Adana'da, boşandıktan sonra bunalıma giren bir baba, uykularında otizmli oğlu ve kızını öldürdü. Babanın, çocuklarının ağzını yastıkla kapatarak ateş ettiği ifade edildi.

EVDEN 3 CENAZE ÇIKTI

Olay, 24 Aralık günü merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi 97 Sokakta bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre, İbrahim Kiracı (46) ve eşi Nazan Kiracı (42) Hatay'daki depremin ardından Adana'ya yerleşti. Çift bir buçuk yıl önce boşandı, baba çocuklarının velayetini alarak kiraladığı evde çocuklarıyla birlikte yaşamaya başladı. Baba, eşinden ayrılmasının ardından bunalıma girdi. Bir süre önce eski eşi Nazan Kiracı'ya, "Kendimi öldüreceğim, çocukları da öldüreceğim" dediği öne sürüldü. Cinnet getiren baba otizmli oğlu Doruk (11) ve kızı Derin Kiracı'yı (13) uykularında öldürdü. Babanın ses çıkmaması için çocuklarının ağzını yastıkla kapatarak ateş ettiği iddia edildi.

"BEN ÇOCUKLARIMI ÖLDÜRDÜM GELİP ALIN"

Çocuklarını öldüren kiracı, ardından ev sahibini arayarak "Ben çocuklarımı öldürdüm gelin alın" dedikten sonra tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdiği öğrenildi. Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsilerinin ardından baba Kiracı Hatay'a defin edilmek üzere gönderildi.

Annenin feryadı yürekleri dağladı: Babalarının öldürdüğü kardeşler toprağa verildi

ANNENİN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Babaları tarafından öldürülen Derin ve Doruk Kiracı Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hoca Köyü'nde toprağa verildi. İki evladını kaybeden anne Nazan Kiracı, gözyaşlarına boğuldu. Acılı anne, " Oğlumu göreceğim. Buz gibi olmuş annem buz gibi. Ben yavrularımı böyle mi görecektim. Ben nasıl dayanacağım bu acıya. Bir tane yetmemiş 2 tane sıkmış. Göğsüne 2 tane sıkmış. Nasıl kıydın yavrularıma. Güzel kızım, güzel oğlum benim. Güzeller güzelimi yavrularım" sözleriyle feryat etti.

Annenin feryadı yürekleri dağladı: Babalarının öldürdüğü kardeşler toprağa verildi
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hakan Caf Hakan Caf:
    Geçim sıkıntısı herşey yaptırtır 22 5 Yanıtla
  • 535353 535353:
    çok büyük acı ama çocuklar daha küçük neden annelerinde kalmıyordu acaba mekânları cennet olsun yavruların 20 6 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    kadın ?? 4 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
