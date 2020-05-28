ANTALYA Afrika sıcakları ve fırtına, narenciye ile zeytini vurdu - Son Dakika

Afrika sıcakları ve fırtına, narenciye ile zeytini vurdu (2)

SERİK'TE HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Antalya'da geçen hafta yaşanan Afrika sıcakları ile sonrasındaki fırtına, Serik ilçesinde meyveye dönen narenciye ağaçlarını da vurdu. Serik Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmaları için inceleme başlattı. Bölgedeki narenciye üreticilerini ziyaret eden ve çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, "Son zamanlarda yaşanan mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar ve fırtınaya bağlı olarak, bölgemizdeki narenciye ürünlerimizden mandalina, portakal ve limonlarda dökülmeye neden olan bir kısım zararlar meydana geldi. Bu zararlarla ilgili Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan üreticilerimizin bilgilerini çıkardık. Bu bilgiler doğrultusunda bölgemizde ekiplerimizce üreticilerin zarar oranlarının belirlenmesine yönelik çalışma yürütüyoruz. Daha önce Resmi Gazete'de yayımlanan borç ertelemeyle ilgili karar alma amaçlı çalışmalarımız devam ediyor. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Zarar oranı belirli bir miktarın üzerinde olanlar narenciyenin döküme bağlı gerek yatırım gerekse işletme kredileri ve borç ertelemesiyle ilgili çalışmaları yürütülecek. Çiftçilerin zarar tespiti çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

'ŞU AN AĞAÇ ÜZERİNDE MEYVE SAYISI YOK DENECEK KADAR AZ'

Çandır Mahallesi'nde narenciye üreticisi Mehmet Öztürk, "Bayram öncesi çıkan poyraz ve aşırı sıcaklar 41-42 dereceyi bulunca bitkiler strese girdi. Strese bağlı olarak da narenciyede meyve dökümü oldu. Şu an ağaç üzerinde meyve sayısı yok denecek kadar az. Özellikle narenciyede portakalın Washington ve Valensiya türünde zarar çok fazla. Ağaçlarda normal tutuma göre yüzde 10 meyve kaldı. O da haziran dökümünde dökülürse ağaçta hiç meyve kalmaz. Haziran ayı girmediği için daha haziran dökümü olmadı. Ağaçlarımızda çok az meyve kaldı. Böyle giderse bu sene narenciye az olacağından, yalnızca Serik değil Antalya bölgesinde narenciye yapılan tüm ilçelerde hatta Adana ve Mersin'de de aynı olduğunu duyduk" diye konuştu.

KUMLUCA'DA DA HASAR VAR

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, Kumluca bölgesinde de narenciye zararı olduğunu belirterek, üreticilere şu uyarılarda bulundu:

"Çöl sıcaklarından zarar gören üreticilerimiz başvurdukları takdirde TARSİM sigortalarından eksperler gelecek. Eksperler ağustos ve eylül ayında gelecek. Ağustos veya eylül ayında gelen eksperler bahçeleri denetleyecek. Portakal ve zeytin ağacında ne kadar meyve varsa tespit edilecek. Yıl sonunda ödenecek olan TARSİM sigorta primleri ağustos veya eylül ayındaki ağaçlarda bulunan meyvelerin kilo miktarı baz alınarak hesaplanacak ve ödenecek. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine tarımsal kredi borcu olan ÇKS'ye kayıtlı çiftçiler ise kredi borçlarının ertelenmesi için Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerine başvuracak. Çiftçilerimiz daha geniş bilgiyi Ziraat Odasından veya Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerinden edinebilecekler" dedi.