Antalya Bilim Merkezi ve BİLİMFEST ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika

Antalya'da Kepez Belediyesinin savunma sanayinden, bilim ve teknolojiye kadar milli ürünlerin sergilendiği ve önemli laboratuvarların yer aldığı Antalya Bilim Merkezi ve BİLİMFEST, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Kepez Belediyesinin TÜBİTAK iş birliğiyle DokumaPark'ta 12 bin 500 metre kare alan üzerine kurduğu Antalya Bilim Merkezi ile Antalya BİLİMFEST'in açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Bakan Varank ve protokol üyeleri, sergi alanını gezdi, Antalya Bilim Merkezinin de açılışını yaparak, laboratuvarları inceledi, çocuklarla görüştü.

Antalya Bilim Merkezinde, matematik atölyesi, robotik kodlama ve yazılım, fen bilimleri atölyesi, ahşap tasarım atölyesi, biyoloji-kimya atölyeleri ile bilimsel çalışmaları destekleyecek donanımlı laboratuvarlar yer alıyor.

Akdeniz'in tarih, biyoloji, tarım ve diğer tüm özelliklerinin yansıtıldığı sergi salonları, eğitim ortamları, deney düzeneklerinin yer aldığı salonlar, özel tasarım galeriler, bilimsel gösteri ve söyleşilerin yapılacağı çok amaçlı salonlar da bulunuyor.

Antalya Bilim Festivali kapsamında da söyleşiler, sergiler, görsel şovlar ve 100'ün üzerinde atölye çalışması gerçekleştirilecek.

Savunma Sanayi Akademisi, HAVELSAN, ROKETSAN, ASELSAN, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK, Solo Türk ve Türk Yıldızları, TÜMOSAN gibi Türk sanayisi ile bilim ve teknolojisine önemli katkılar sunan kuruluşlar da bilim festivalinde yer aldı.

Festivalde, T-129 Atak helikopteri, Taktik tekerlekli zırhlı araç Pusat, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birçok harekatta kullandığı T-155 Fırtına Obüsü, TUSAŞ'ın ürettiği insansız hava aracı AKSUNGUR, Türkiye'nin silahlı insansız ilk deniz aracı Ulaq ile Kuzgun TJ, Bozdoğan, Gökdoğan, SOM-J ve Türkiye'nin uzaya gönderilen 7. haberleşme uydusu Türksat 4B ziyaretçilerle buluşturuldu.

Öte yandan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'de bilim merkezlerini yaygınlaştırmaya devam ettiklerini vurgulayarak, Antalya'daki bilim merkezinin önemini anlattı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de Antalya'ya bilimsel gelişmeyi en güzel şekilde aktaracak merkezin açılışını yaptıklarını belirterek, merkezin bilimsel gelişmelere önemli katkı sunacağını aktardı.

Festival, 2 Nisan'a kadar sürecek.