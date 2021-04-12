Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten Kovid-19 tedavi sürecinde kendisine destek verenlere teşekkür Açıklaması - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinden sonra ilk kez Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı'na başkanlık etti.

Böcek başkanlığında 132 gündem maddesiyle toplanan mecliste, meclis başkan vekilleri, meclis divan katip üyeleri, encümen ve komisyon üyeleri için oylama yapıldı.

Gündem maddelerinin okunmasının ardından konuşan Böcek, hastalığı sürecinden bugünlere gelmesine vesile olan, katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Böcek, "Partimin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, yine Genel Başkanımız Meral Akşener, Dışişleri Bakanımız ata dostum Mevlüt Çavuşoğlu'na, Sağlık Bakanım Fahrettin Koca'ya özellikle bu süreçte çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Türkiye'nin farklı yerlerinden dualarıyla iyi dilekleriyle katkı koyanlara, meclis ve çalışma arkadaşlarına da teşekkür eden Böcek, bu süreçte yoğun bakımla beraber 108 gün hastanede yattığını belirtti.

Böcek, kendisi yokken yedi meclis toplantısına emek veren, katkı koyan üyelere, mecliste aldıkları kararlarla iyi dileklerini, desteklerini sunan tüm siyasi parti meclis üyelerine teşekkürlerini iletti.

"Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimse alamaz"

Hastalığı sürecinde yaşadıklarına değinen Böcek, şunları kaydetti:

"Bizler ölüm döşeğindeyken zaman zaman haksızlığa da uğradık ancak hiç geçmişle hesabımız, kitabımız yoktur. Mevlana'nın 'Dün dünde kaldı cancağızım bugün yeni şeyler söylemek lazım' dediği gibi hep birlikte güzel şeyler söyleyeceğiz. Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimse alamaz. Bu süreçte böyle dedik ve hep güzel şeyleri konuşacağız. Antalyamız için kaldığımız yerden aynı azimle kararlılıkla 19 ilçe belediye başkanımla kimseyi ötekileştirmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Siyaset seçim zamanlarında yapılır. Zaten 27 yıldır Antalya halkı beni iyi bilir."

Herkesin ramazan ayını kutlayan Böcek, ramazanın birlik, beraberlik ve paylaşımın arttığı hayırlı bir ay olduğunu ifade etti.

Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos 2020'de yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu. Takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Böcek, 3 Aralık'ta taburcu edilmiş, 8 Aralık'ta görevine başlamıştı.