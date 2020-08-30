Antalya'da 30 Ağustos kutlandı, alternatif törende sosyal mesafe unutuldu - Son Dakika

Antalya'da 30 Ağustos kutlandı, alternatif törende sosyal mesafe unutuldu

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı çelenk sunma töreniyle kutlandı. Resmi kutlamalarda sosyal mesafe ve maske kuralları uygulanırken, resmi program dışında tutulan siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının alternatif çelenk sunumu sırasında ise sosyal mesafe unutuldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi turizm kenti Antalya'da da coşkuyla kutlandı. Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler altında gerçekleştirilen törende birçok ilk yaşandı. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Cumhuriyet Meydanı önünde toplanan kalabalık, çelenk sunma ve anma törenine katılmak için bir süre bekledi. Demir bariyerlerle meydanın etrafı yaya giriş ve çıkışına kapatılırken, iki farklı arama noktası oluşturuldu. Ağızlarında maske ve ellerinde eldivenle bekleyen görevli polis memurları kadınları ve erkekleri ayrı ayrı noktalardan tek tek arayarak içeri aldı. İkinci arama noktasında ise vatandaşların ateşi ölçüldü.

MASKELİ VE SOSYAL MESAFELİ BANDO TAKIMINA ALKIŞ

Meydana alınan vatandaşlar bando takımının geçişi sırasında alkışlarla eşlik etti. Bando takımı ise bu yıl ilk defa ağzında maske ve sosyal mesafe kuralına uygun marş seslendirdi. Sesli çalgıları kullananlar marş icrası sırasında maskesini yarıya kadar indirse de icranın bitiminin ardından maskesini yeniden taktı. Tören birliğinin de hem sosyal mesafe hem de maske kuralına uyduğu dikkati çekti. Törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 3'üncü Piyade ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, hastanede koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'i vekaleten Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hacıarifoğlu, Akdeniz Ünviversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Cavit Arı, Rafet Zeybek, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar ve ilçe belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından meydandaki Ulusal Yükseliş Anıtı'na çelenk sunuldu. Antalya Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çelenkleri anıta sunulup saygı duruşunda bulunulduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

ALTERNATİF ÇELENK SUNMADA SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Törenin sona ermesiyle birlikte resmi törende çelenk sunamayan alanda bulunan siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da anıta çelenk sundu. Alternatif çelenk sunma da sosyal mesafe unutuldu. Maske kuralını uygulayan kalabalık çelenk sunma sırasında sosyal mesafe kuralını unutunca ortaya kalabalık bir görüntü çıktı. Tören alanındaki bazı vatandaşlar ise bu duruma tepki gösterip, alandan ayrıldı.