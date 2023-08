Antalya\'da Boşanma Aşamasındaki Kadın, Çalıştığı Markette Kocası Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü

Antalya'da bir adam, boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı zincir marketin deposunda defalarca bıçaklayarak öldürdü.

EŞİNİ ZİNCİR MARKETTE BIÇAKLA KOVALADI

Olay, saat 18.30 sırasında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi üzerindeki bir zincir market şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüp gaz ve petshop üzerine esnaflık yapan M.Y. (32) ile eşi 1 çocuk annesi Sümeyye Yavlak (25) arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Sık sık yaşanan tartışmalara rağmen genç kadın evini ve eşini terk etmedi. Çift arasında bu sabah yine tartışma yaşandı. M.Y., öğle saatlerinde konuşmak için eşinin çalıştığı zincir market şubesine geldi. İddiaya göre olumsuz cevap alan M.Y. marketten ayrıldı. Akşam saatlerinde yeniden markete gelen M.Y., bir kez daha eşiyle konuşmak istedi. Markete giren şahıs, tartıştığı eşini bıçakla kovalamaya başladı. Büyük korku yaşayan iki kadın market çalışanı hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

SAKLANDIĞI DEPODA DEFALARCA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Eşini saklandığı depoda bulan M.Y., kapıyı kırdıktan sonra genç kadını defalarca bıçakladı. Zanlı elinde bıçakla kaçarken, adrese gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 1 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından genç kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

KAYINVALİDESİ FERYAT ETTİ

Öte yandan acı haberi alarak olay yerine gelen Sümeyyye Yavlak'ın kayınvalidesi Emel Yavlak, "Kuzum kuzum ölmeye mi geldin. Yavruma ben ne diyeceğim. Yavrum yavrum. Niye geldin kuzum buraya niye geldin. Aman ya Rabbim şaka deyin ne olur, rüya deyin. Kuzum kuzum ciğer parem" diye feryat etti. Sümeyye Yavlak'ın cenazesini görmek isteyen ablayı ise yakınları güçlükle sakinleştirdi.