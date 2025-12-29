Cinayet davasında kan donduran savunma: "Üzerindeki altınları alıp..." - Son Dakika
Cinayet davasında kan donduran savunma: "Üzerindeki altınları alıp..."

29.12.2025 17:27
Antalya'da 45 yaşındaki Nida Nazlıer'in cinayeti ile ilgili olarak yargılanan sanık Aref Elhussein, ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında "Masanın üzerindeki bardağı alıp başına vurdum. Üzerindeki altınları aldım. Telefonunu da aldım, parçalayıp çöpe attım" dedi.

Antalya'da 45 yaşındaki Nida Nazlıer'in evinde öldürülmesine ilişkin davada, hakkında 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen tutuklu sanık Aref Elhussein ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, maktul ile ilişkiye girdiklerini ardından tartışma çıktığını öne sürerek, "Masanın üzerindeki bardağı alıp başına vurdum" dedi.

Olay, 31 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın 1'nci katında meydana geldi. İşten çıkan Halil İ. (23), birlikte yaşadığı arkadaşı Nida Nazlıer'in evine geldi. Eve giren Halil İ., Nazlıer'i banyoda kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ve polis ekipleri, Nazlıer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Nazlıer'i bulan Halil İ. ile maktul ile en son telefonda görüştüğü ve anahtar almak için eve geldiği belirlenen H.H. (39) gözaltına alındı.

SURİYE UYRUKLU KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından 80'in üzerinde güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde oturduğu belirlenen Suriye uyruklu Aref Elhussein (28), düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin kimliği parmak izi çalışmasıyla netlik kazandı.

Elhussein ile birlikte Halil İ. ve H.H., ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Hastanedeki işlemler sırasında Elhussein'den kan örneği alındığı, sağ elinin bandajlı olduğu görüldü. İfadesinde suçunu kabul eden Elhussein, Nazlıer ile ilişki konusunda anlaştıklarını, aralarında çıkan tartışma sırasında aynanın kırıldığını, cam parçalarıyla kendisine saldırıldığını ve Nazlıer'i kanlar içinde görünce kaçtığını öne sürdü. Adliyeye sevk edilen Elhussein, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Halil İ. ile H.H. serbest bırakıldı.

İDDİANAMEDE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, sanık Aref Elhussein hakkında 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede savunmasına da yer verilen sanık, maktulün kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Bu iddia üzerine Antalya 2'nci Sulh Ceza Hakimliği kararıyla sanık hakkında iç beden muayenesi yapıldı. Yapılan muayenede, cinsel saldırı iddiasını doğrulayacak herhangi bir bulguya rastlanmadığı, sanığın beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirildi.

"MASANIN ÜZERİNDEKİ BARDAĞI ALIP BAŞINA VURDUM"

İddianamenin Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesiyle açılan davanın ilk duruşmasına taraf ve sanık avukatları katıldı. Savunma yapan sanık Aref Elhussein, maktul ile ilişkiye girdiklerini, ardından tartışma çıktığını öne sürerek, "Bana engel olmaya çalıştı. Masanın üzerindeki bardağı alıp başına vurdum. Aramızda arbede yaşandı. Sinirden kendimi kaybettim, saçından tutup aynalı dolaba vurdum. Ayna kırıldı. Cam parçasını sol ayağıma sapladı. O beni öldürmek istedi" dedi.

"KANLI ELBİSELERİMİ POŞETE KOYDUM"

Nazlıer'in ölüp ölmediğini fark etmediğini söyleyen Elhussein, "Üzerindeki altınları aldım. Telefonunu da aldım, parçalayıp çöpe attım. Üzerimde kan olduğu için evden kıyafet bulup giydim. Yüzüm tırnak izleriyle çizilmişti, içeriden bir gömlek alıp yüzüme sardım. Taksi çağırıp iş yerine geldim. Kanlı elbiselerimi poşete koydum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Cinayet, Hakim, Suç, Son Dakika

