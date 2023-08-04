Sokak ortasında intihar eden adamın oğlu kendinden geçti - Son Dakika
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Sokak ortasında intihar eden adamın oğlu kendinden geçti

04.08.2023 16:04

Antalya'da eşinden ayrı yaşamaya başlayan Mustafa Düloğlu, direksiyon öğretmeni eşinin eğitim verdiği cadde üzerine gelerek tabanca ile hayatına son verdi. Olay yerine gelen adamın oğlu ise babasının cansız bedenini görünce kahroldu.

Antalya'da kısa bir süre önce eşinden ayrı yaşamaya başlayan Mustafa Düloğlu, direksiyon öğretmeni eşinin eğitim verdiği cadde üzerine gelerek tabanca ile hayatına son verdi. Acı haberi alarak olay yerine gelen adamın oğlu ise yerde yatan babasına koşarak uzun süre gözyaşı döktü.

Günün en acı karesi! Sokak ortasında intihar eden babasını görünce kahroldu

GÖĞSÜNE ATEŞ ETTİ

Saat 16.00 sıralarında Gazi Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde sanayi sitesinde tornacılık yapan Mustafa Düloğlu (48) iddiaya göre kısa bir süre önce ayrı yaşadığı direksiyon öğretmeni eşini görmek için motosikletiyle adrese geldi. 2 çocuk babası adam burada bir süre durduktan sonra yanında getirdiği tabanca ile göğsüne ateşledi. Adamın yerde hareketsiz olarak yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi.

Günün en acı karesi! Sokak ortasında intihar eden babasını görünce kahroldu

CANSIZ BEDENİNİ GÖREN OĞLU KAHROLDU

Acı haberi alarak olay yerine gelen adamın oğlu ise babasına koşarak uzun süre gözyaşı döktü. Genci yakınları güçlükle olay yerinden uzaklaştırdı. Olayın gerçekleştiği yerde apartmanda oturan ve balkona çıkan iki kadın ise yerde cesedi görünce büyük korku yaşadı. Cenaze polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Günün en acı karesi! Sokak ortasında intihar eden babasını görünce kahroldu
Günün en acı karesi! Sokak ortasında intihar eden babasını görünce kahroldu
Kaynak: İHA
Mesut Şahin
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: Allahım nerler oluyor bize böyle biz eskiden ne güzeldik 90 ları hatırlayın Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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İntihar, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak ortasında intihar eden adamın oğlu kendinden geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sokak ortasında intihar eden adamın oğlu kendinden geçti - Son Dakika
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