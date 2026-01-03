Görüntü Türkiye'den! Herkes üşürken onlar yüzdü - Son Dakika
Görüntü Türkiye'den! Herkes üşürken onlar yüzdü

Haberin Videosunu İzleyin
Görüntü Türkiye\'den! Herkes üşürken onlar yüzdü
03.01.2026 15:19  Güncelleme: 16:09
Haberin Videosunu İzleyin
Görüntü Türkiye\'den! Herkes üşürken onlar yüzdü
Haber Videosu

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar ve soğuk hava etkisini sürdürürken, Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Bazıları yeni yılın ilk hafta sonunda denize girerken, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp, güneşin keyfini çıkardı.

Türkiye genelinde soğuk ve kar yağışı devam ederken, Antalya'da ise güneşli ve ılık hava etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre havanın parçalı, az bulutlu ve güneşli seyrettiği kentin sahil kesiminde, gündüz sıcaklık 10 ila 12 derece arasında ölçüldü ve hafif rüzgar çıktı.

Yılın ilk hafta sonunda güneşlenip denize girdiler

DENİZE BİLE GİRDİLER

Güneşli havayı fırsat bilen turistler ve kentte yaşayanlar ise aileleriyle Konyaaltı Sahili'ne geldi. Sahilde yürüyüş yapanlar, koşanlar ve bisiklet kullananlar dikkati çekerken, bazıları ise yeni yılın ilk hafta sonunda denize girmeyi tercih etti. Sahilde spor yapanlar ve manzaranın tadını çıkaranlar da güneşli havayı değerlendirdiklerini söyledi.

Yılın ilk hafta sonunda güneşlenip denize girdiler
Kaynak: DHA

