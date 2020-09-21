Antalya'da ilk ders zili heyecanı - Son Dakika

Antalya'da ilk ders zili heyecanı

2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk yüz yüze eğitimi, bugün başladı.

Antalya'da ilk ders zili heyecanı, System.String[]

2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk yüz yüze eğitimi, bugün başladı. Antalya'da 1'inci sınıf öğrencileri ilk ders zilinin çalmasıyla büyük heyecan yaşadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilere 40 dakikalık teneffüs sözü paylaşımına kayıtsız kalmayan Kepez Belediyesi ise 17 bin 258 öğrenciye portakal suyu ve kek ikram etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020-2021 yılının ilk yüz yüze eğitimi başladı. Antalya'nın Kepez ilçesindeki Şerife Tufan İlkokulu bahçesinde maskelerini takan ve sosyal mesafe kurallarına uyan 1'inci sınıf öğrencileri, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk derse girdi. Okulların giriş kısmına dezenfektan ve maske kutuları asıldı. Sınıflarda öğrenci sayısı yarı yarıya azaltıldı. Tek kişilik oturulan sıraların yan tarafına çapraz şekilde 'Sağlığınız için buraya oturma' yazısı asıldı. İlk ders heyecanı yaşayan öğrenciler, öğretmenlerinin koronavirüs hakkındaki uyarılarını dinledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği ders kitaplarını çantalarına yerleştiren öğrenciler, sınıf içerisinde maskelerini çıkartmadan ilk dersi dinledi. 17 BİN 258 ÖĞRENCİYE KEK VE PORTAKAL SUYU Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen dönem okulların kapatılmasının ardından okulların ilk günü için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere 40 dakika teneffüs sözü verdi. Bakan Selçuk'un sosyal medya paylaşımında kayıtsız kalmayan Kepez Belediyesi ise 'İlk teneffüste ilçemizin tüm okullarına portakal bizden' sözünü verdi. Bugün ilk ders zilinin çalmasının ardından Kepez Belediyesi, 120 okulda 17 bin 258 öğrenciye portakal suyu ve kek ikram etti. Okulun ilk gününde minik öğrencilerin heyecanını paylaşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, öğrencilere kek ve portakal sularını hediye etti. Başkan Tütüncü, 19 Mart'ta Milli Eğitim Bakanımız okullar açıldığı zaman ilk teneffüsün 40 dakika olacağı müjdesini vermişti. Biz de ilk 40 dakikalık teneffüste öğrencilerimize Antalya'nın bol C vitaminli portakalını ikram edelim diye söz verdik. Okullar bugün açılabildi. İçinde bulunduğumuz zaman portakal mevsimi değil. Biz de Antalya'nın portakalından sıkılmış portakal sularıyla öğrencilerimizin bağışıklığını artırmak istedik diye konuştu. OKULLARDA TEDBİR EN ÜST SEVİYEDEKoronavirüs tedbirleri kapsamında okulların dezenfekte edilmesi, temizlenmesi konusunda devletin gerekli önlem ve tedbirleri aldığını aktaran Hakan Tütüncü, Maskesi olmayan öğrencilerimize ücretsiz maske dağıtımı gibi çalışmalar da yürütülüyor. Sağlık kurulunun önerileri kapsamında bir planlama, programlama söz konusu. Dolayısıyla da okullarımız Covid-19 döneminde de oldukça sağlıklı mekanlar oluyor. Öğretmenler de alınan tedbirleri tıpkı kendi evlatlarına gösterdikleri gibi burada milletimizin evlatlarına öğrencilerimize de gösteriyor dedi.'MASKELERİMİZİ TAKARAK OKULA GİRDİK'Okula başladığı için çok mutlu olduğunu aktaran Fatma Deniz Çayaksu, Heyecanlıyım. Maskelerimizi takarak okula girdik. Mesafemizi korumak için çantamı yanıma koydum dedi.Okula başlamayı çok istediğini vurgulayan Alihan Topuz, Hastalıktan dolayı okullar açılmayacak diyorlardı ama açıldı. Ben de maskemi taktım sınıfa girdim. Koronavirüsten korkmuyorum. Niye korkayım. Erkek adam korkmaz. Maskenizi çıkarmayın. Çünkü korona va diye konuştu.Okul kapısında kızının ilk heyecanını paylaşan Havva Kök(44), Kızım okula başladı. Mutluyuz. İnşallah hayırlı olur. Koronavirüs nedeniyle bir tedirginliğimiz yok okulumuzdan memnunuz. İnşallah koronavirüsten kurtuluruz da tüm çocuklarımız okullarına başlar dedi.'HEYECANDAN ALTI BUÇUKTA UYANDI'

Kızının çok heyecanlı bir şekilde okula başladığını belirten Raziye Kula (26), Kızım okula başlayacağı için heyecandan altı buçukta uyandı. Okula geldik. İnşallah çocuklarımız okur, pandemi dönemini iyi atlatırız. Koronavirüs nedeniyle dışarıdan korkum var. Okuldan yok çünkü öğretmenlerimiz ve okulumuz çok iyi diye konuştu.


Ziya Selçuk, Koronavirüs, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:58 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da ilk ders zili heyecanı - Son Dakika

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