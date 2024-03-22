Antalya'da inşaat sektöründe günlüğü 3 bin liraya çalışacak inşaat işçisi bulunamıyor - Son Dakika
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Antalya'da inşaat sektöründe günlüğü 3 bin liraya çalışacak inşaat işçisi bulunamıyor

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Antalya'da inşaat sektöründe işçi ve usta bulmakta zorluk yaşanıyor. Antalya Müteahhitler Derneği Başkanı İsmail İltemir, 5 bin işçiye ihtiyaç duyduklarını ve günlüğü 3 bin lira yevmiyeyle işçi aradıklarını belirtti. İltemir, deprem sonrası işçi bulma sorunlarının arttığını ve çoğunluğunun deprem bölgesi ve yurt dışına gittiğini ifade etti. Ayrıca, inşaatlarda Suriyeli, Afganistanlı ve İranlı işçilerin çalıştığını ve işçilerin yarısının Türkiye'den olmadığını söyledi.

22.03.2024 10:23  Güncelleme: 10:50
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Yılın 12 ayı inşaat sektörünün hareketli olduğu Antalya'da inşaatlarda çalışacak işçi ve usta bulunamıyor. Antalya Müteahhitler Derneği Başkanı İsmail İltemir, 5 bin işçiye ihtiyaç duyduklarını, günlüğü 3 bin lira yevmiyle işçi aradıklarını ancak bulamadıklarını söyledi.

Antalya'da 2023 yılında 64 bin 721 konut satıldı. Kentte, satılan konutların Türkiye satışları içindeki payı yüzde 5,28 oldu.

Konut satışının hız kesmeden devam ettiği kentte bir yandan da konut arzı sağlanmaya çalışılıyor. İmara açılan yeni arsalarda ve kentsel dönüşümle inşaatlar birbiri ardına yükseliyor. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen iki büyük depremin ardından bölgede zarar gören yapılarda yeniden inşa süreci başladı. Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından inşaat işçileri ve yetişmiş ustalar bölgeye giderek, çalışmaya başladı. İkliminin uygunluğu nedeniyle yılın her ayı inşaat çalışmalarının devam ettiği Antalya'daki inşaat işçilerinin de deprem bölgesine gitmesiyle bölgede çalışacak işçi bulmak güçleşti.

Kentteki müteahhitler yevmiyeleri artırsa da çalışacak işçi bulmakta zorlanıyor. Antalya Müteahhitler Derneği Başkanı İsmail İltemir, Antalya'da devam eden 1500 civarı inşaat olduğunu, işçi bulamadıkları için inşa sürecinin olması gerektiğinden yavaş ilerlediğini söyledi. İltemir, "Depremden sonra sıkıntılarımız arttı. İşçi bulamıyoruz. Çünkü çoğunluğu deprem bölgesi ve yurt dışına gitti. Bu durum da bizim için dezavantaja döndü. Çalışan işçilerimizin çoğu 40 yaş üstü. En büyük sorunumuz usta olmaması" dedi.

'SURİYELİ, AFGANİSTANLI VE İRANLI İŞÇİLER ÇALIŞIYOR'

400 işçinin inşaatlarında çalıştığını, birçoğunun çocuklarının işsiz olduğunu, çalışmak için de inşaat sektörünü tercih etmediklerini ifade eden Başkan İltemir, "Şu an yanımızda Suriyeli, Afganistanlı ve İranlı işçiler var. İşçilerin yarısı Türkiye'den değil. İşçi ve usta sıkıntımıza acil çözüm bulunması lazım" diye konuştu.

GÜNLÜK 3 BİN LİRAYA 5 BİN KİŞİ ARANIYOR

Deprem öncesinde günlük yevmiyelerin 500 lira olduğunu, işçi bulamamaya başlayınca kent genelinde yevmiyelerin arttığını anlatan İsmail İltemir, "Yevmiyeler 2-3 bin lira arasında. Yemek ve sigortayı ekleyince 3 bin 500'ü de geçiyor. 5- 6 bin civarı işçi ve ustaya ihtiyacımız var. İşçi sıkıntımız sürekli oluyor" ifadelerini kullandı. İltemir, 3 bin lira yevmiyeyle işçi aradıklarını, ancak bulamadıklarını söyledi. İnşaat işçisi Mehmet Pur, 18 yıldır inşaatlarda çalıştığını söyledi. Eskiden iş bulamayan kesimin inşaatlara yöneldiğini, şimdilerde ise inşaatlarda işçi sorunu yaşandığını ifade eden Pur, "Yeni nesil bu işi yapmıyor. Meslek gerilemeye başladı. Günlük 2 bin lira ile 2 bin 500 lira arasında kazanıyoruz ama işimiz zor" diye konuştu. Bir başka inşaat işçisi İbrahim Ede, 3 yıldır inşaatlarda çalışıyor. Ede, "Kısa sürede iş bulduğum için inşaatlarda çalışıyorum. Ortalama 2 bin lira yevmiye alıyorum. İşverenin yevmiye sistemi değişiyor" dedi.

Antalya\'da inşaat sektöründe günlüğü 3 bin liraya çalışacak inşaat işçisi bulunamıyor
Kaynak: DHA

Antalya, Emlak, İş Dünyası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Emlak Antalya'da inşaat sektöründe günlüğü 3 bin liraya çalışacak inşaat işçisi bulunamıyor - Son Dakika

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