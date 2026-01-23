Antalya'da Koruyucu Aile Mutluluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Antalya'da Koruyucu Aile Mutluluğu

Antalya\'da Koruyucu Aile Mutluluğu
23.01.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mümine ve Musa Ali Yıldız çifti, evlat edindikleri Emine bebeğe kardeş olması için koruyucu aile oldu.

ANTALYA'da yaşayan Mümine ve Musa Ali Yıldız (49) çifti, çocuk sahibi olamayacaklarını öğrendikten sonra 2019 yılında Ahmet bebeği evlat edindi. Oğullarının bir kardeşi olsun düşüncesiyle bu kez 3 aylık Emine bebeğe aile olan Musa Ali Yıldız, "Girdiğimiz bu yolda mutluyuz. 3 aylık Emine'nin koruyucu ailesi olduk. Daha çok küçük. Baba sevgisini tekrar tattım. Duyguları anlatmak çok zor. Anlatılmaz, yaşanır" dedi.

Mümine ve Musa Ali Yıldız çifti, 2017 yılında anne ve babalık hasretini bir çocuğu evlat edinerek yaşamak istedi. Süreç 2019 yılında sona erdi ve Yıldız çifti, 3 aylık Ahmet bebeğe yuva oldu. Yıllarca çocuklarıyla mutlu bir aile olan Yıldız çifti, 7 yaşına gelen oğullarının kardeş isteği üzerine yeniden anne-baba olabilmek için Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birimi'ne başvurdu. 3 aylık Emine bebeğe yuvalarını açan Yıldız ailesi, koruyucu aile olmanın mutluluğunu yaşadı.

'BABA SEVGİSİNİ TEKRAR TATTIM'

Baba olmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu belirten Musa Ali Yıldız, "Tedavi süreçlerinden sonra çocuğumuzun olmayacağını öğrendik ve 2017 yılında bu kararı verdik. 2019 yılında evlat edindik. Şu anda çocuğumuz birinci sınıfa gidiyor. Bir kardeşi olsun, yalnız büyümesin istedik, bu kez koruyucu aile programına başvurduk. İlk çocuğumuz okul çağına girmişti, o da kardeşi olsun istiyordu. Girdiğimiz bu yolda mutluyuz. 3 aylık Emine'nin koruyucu ailesi olduk. Daha çok küçük. Baba sevgisini tekrar tattım. Duyguları anlatmak çok zor. Anlatılmaz, yaşanır" dedi.

'ÖRNEK TEŞKİL EDEN BİR AİLE'

Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, ailenin örnek bir duruş sergilediğini belirterek şunları söyledi:

"Teslimine katıldığımız Emine bebeğimiz 3 aylık. Ailesi, 2'nci kez koruyucu aile olmanın mutluluğunu yaşıyor. Daha önce evlat edinmiş olan bu ailemiz, örnek teşkil eden bir aile. Gönlü zengin insanlarımız kızımızı teslim alarak evlerine götürdü."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Musa Ali, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Antalya'da Koruyucu Aile Mutluluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor “Pes“ dedirten detaylar Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı Sadettin Saran hakim karşısına çıktı
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
Yener İnce’den Wilfried Singo yalanlaması Yener İnce'den Wilfried Singo yalanlaması
AK Parti’den emeklileri umutlandıran çıkış AK Parti'den emeklileri umutlandıran çıkış
Kuşadası sele teslim Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye’yi terk etti Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti
Gülseren Erbil’den net çıkış: ’’Anne olma defterini kapattım, benim kızım Yasmin’’ Gülseren Erbil'den net çıkış: ''Anne olma defterini kapattım, benim kızım Yasmin''
Bir annenin en zor anı Teşhis sırasında adeta yıkıldı Bir annenin en zor anı! Teşhis sırasında adeta yıkıldı

11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
10:58
Borsa İstanbul’da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
10:35
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
10:23
’Yenidoğan Çetesi’ni çökerten savcı Yavuz Engin’den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
09:50
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı
09:47
Yarışma macerası 2 dakika sürdü Elendiği ilk soruya bakın
Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın
09:06
Zeynep Sönmez’i eleyen Yulia Putintseva’nın sevinci olay oldu
Zeynep Sönmez'i eleyen Yulia Putintseva'nın sevinci olay oldu
09:01
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
09:01
Papel Elektronik Para’ya operasyon TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
08:09
Fenerbahçe’ye müjde: Garantilediler
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
07:34
Altın gece yarısı bir anda fırladı Bir kritik eşik daha aşıldı
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 11:27:59. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Koruyucu Aile Mutluluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.