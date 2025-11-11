Aracını İl Emmiyet Müdürü'nün üzerine sürdü! Lastiklerine ateş edilerek durduruldu - Son Dakika
Aracını İl Emmiyet Müdürü'nün üzerine sürdü! Lastiklerine ateş edilerek durduruldu

Aracını İl Emmiyet Müdürü'nün üzerine sürdü! Lastiklerine ateş edilerek durduruldu
11.11.2025 10:48  Güncelleme: 11:00
Aracını İl Emmiyet Müdürü'nün üzerine sürdü! Lastiklerine ateş edilerek durduruldu
Antalya'da "Dur" ihtarına uymayarak kaçan ve aracını gece yarısı denetim yapan Antalya İl Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu'nun bulunduğu polis ekibinin üzerine süren şahıs, otomobilin lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Otomobildeki 5 kişi gözaltına alınırken, yaşananlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan ve bölgede gece yarısı denetim yapan İl Emniyet Müdürü'nün bulunduğu polis ekibinin üzerine araç süren sürücü, otomobilin lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Otomobilde bulunan 5 kişi gözaltına alınırken ayağından yaralanan bir kişi olay yerindeki müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2830 üzerinde önceki gece saatlerinde meydana gelen olayda. Cihan G.'nin kullandığı 07 BHL 253 plakalı camları film ile kaplı otomobil Yeşildere Mahallesi ara sokaklarda rutin denetimlerini yapan mahalle bekçilerinin 'Dur' ihtarına uymayarak aracı görevlilerin üzerine sürüp kaçmaya başladı. Olayın telsiz anonslarına yansıması üzerine bölgede bulunan polis ekipleri kaçan aracı yakalamak için önlem aldı. Ara sokaklardan hızla ilerleyen ve 2830 sokağa çıkan aracı tekrar durdurmak isteyen polis ekibinin de dur ihtarını dikkate almayan otomobil sürücüsünü durdurmak için ekipler havaya ateş açtı.

Aracını İl Emmiyet Müdürü'nün üzerine sürdü! Lastiklerine ateş edilerek durduruldu

EMNİYET MÜDÜRÜNÜN BULUNDUĞU GRUBUN ÜZERİNE ARAÇ SÜRDÜ

Otomobil sürücüsü tüm uyarılara rağmen bir kez daha ekiplerin üzerine aracı sürerek kaçmayı sürdürdü. Bu sırada araç sürücüsü göreve geldiği ilk günden bu yana Zeytinköy'de (Yeşildere Mahallesi) uyuşturucu ile mücadele amacıyla bölgede denetim ve ekiplerin çalışmalarını sık aralıklarla takip eden Antalya İl Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu ve beraberindeki grubun bulunduğu noktaya kaçışını sürdürdü. Aracın hızla üzerlerine doğru geldiği fark eden İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu ve beraberindekiler uyarılara aldırış etmeyerek ilerlemeyi sürdüren otomobilin saldırı niteliğinde olabileceği değerlendirerek bir kez daha dur ikazında bulunduktan sonra önce havaya ardından da otomobilin lastiklerine doğru ateş açtı.

Aracını İl Emmiyet Müdürü'nün üzerine sürdü! Lastiklerine ateş edilerek durduruldu

LASTİKLERİNE ATEŞ AÇILARAK DURDURULDU

Açılan ateş sonucu lastikleri patlayan araç jantlarının üzerinde birkaç yüz metre daha ilerledikten sonra ekipler tarafından kapatılan sokak çıkışında durduruldu. Araçtan inmeleri yönünde uyarı yapılan otomobilde bulunan Cihan G., Hüseyin K., Görkem D., Murat D., Musa G. ekiplere direndi. Olay yerine gelen diğer ekiplerin yardımıyla 5 şahıs gözaltına alındı. Ayağından yaralandığı öğrenilen Hüseyin K. adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk tedavisinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin dur ikazına uymayarak kaçan ve İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu'nun bulunduğu grubun üzerine araç süren sürücü Cihan G.'nin ilk ifadesinde arkadaşları ile otomobille gezmek amacıyla dışarı çıktıkları ve alkol aldıklarını, geç saatlerde uyuşturucu madde temin etmek amacıyla Zeytinköy bölgesine geldikleri ve alkollü olmaları nedeniyle bekçilerin dur ihtarına uymayarak kaçtıklarını belirttikleri öğrenildi. Olay anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

