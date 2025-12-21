İETT otobüsü aldı, mahalleliyi peşine taktı! Akşam olunca ışıklar açılıyor, müzik başlıyor - Son Dakika
21.12.2025 10:29
Antalya'da mobilyacı Rıza Canbulat'un karavana dönüştürmek amacıyla aldığı eski İETT otobüsüyle çocuklarıyla beraber yaptıkları turlar zamanla mahalle geleneği haline geldi. Sarı rengiyle dikkat çeken otobüs kısa sürede kentte ilgi odağı haline geldi. Akşamları otobüste müziği, ışıkları ve kapıları açarak işlek noktalarda tur atan Canbulat'un gezileri mahalleli için yeni bir sosyal etkinlik haline geldi.

Antalya'da yaşayan Rıza Canbulat, 2025 yılında karavana dönüştürmek amacıyla İstanbul'da halk otobüsü olarak kullanılan sarı renkli 07 RC 845 plakalı otobüsü satın aldı. Karavana dönüştürme çalışmalarına henüz başlamayan Canbulat, otobüsü akşamları değerlendirmek için ailesi, komşuları, akrabaları ve arkadaşlarıyla turlara çıkıyor.

İŞLEK NOKTALARDA TUR ATIYOR

Antalya'da halk otobüslerinin mavi olması nedeniyle sarı otobüs, trafikte hemen dikkati çekiyor. Rıza Canbulat, otobüsün müziğini, ışıklarını ve kapılarını açarak Konyaaltı Sahili, Işıklar Caddesi, Kültür Mahallesi ve Eski Lara Caddesi gibi işlek noktalarda tur atıyor. Yolda otostop çeken öğrencileri de aracına aldığını belirten Canbulat, bu turların gençler arasında da ilgi gördüğünü söyledi.

"'BÖYLE EĞLENCE GÖRMEDİK' DİYORLAR"

Rıza Canbulat, çocuklarıyla başlayan turların zamanla mahalle geleneği haline geldiğini belirterek, "Babamın zaten bir karavanı var, şu an biniyor. Benim de hayalim böyle büyük bir otobüs almaktı. Belediye yaşı büyük araçları satışa çıkarmıştı. Bunu gördük, beğendik, nasip oldu, aldık. Küçük kızım bir akşam 'Baba otobüsümüz var, gezelim mi' dedi, öyle dolaşmaya başladık. Komşularımızla beraber haftada birkaç gün geziyoruz. Konyaaltı Sahili, Işıklar Caddesi, Kültür ve Eski Lara Caddesi gibi işlek caddelerde turluyoruz. Öğrenciler yolda otostop çekiyor, alıyorum, gidecekleri yerlere bırakıyorum. İnsanların hoşuna gidiyor, ışıklarda durduğumuzda bakıyorlar, dikkat çekiyor. Kafelerde oturanlar da otobüsü izliyor. İçine binenler 'Böyle bir eğlence görmedik' diyor. İstanbul'dan gelip Antalya'da yaşayanlar, 'İstanbul otobüsünün burada ne işi var' diye soruyor. O ambiyansı yaşamak çok farklı bir deneyim" dedi.

"GÜNÜMÜZDE BÖYLE ŞEYLER ÇOK OLMUYOR"

Canbulat'ın akşam turlarına katılan komşusu Ayşenur Nalbantoğlu, komşuluk bağlarının güçlendiğini belirterek, "Bize önce bu otobüsü karavan yapmak için aldığını söyledi. 'Ne güzel bir hayali var' diye düşünürken kendimizi gezerken bulduk. Şaşırdık. Günümüzde böyle şeyler çok olmuyor. Bir komşunuzun sizi kendi imkanlarıyla gezdirmesi ve eğlendirmesi çok güzel. Genelde cuma günleri geziyoruz. Bizi önceden eşi arıyor, 'Şu gün çıkıyoruz' diyor. Hiç tanımadığımız insanlar bile yolculuk sırasında bize katılıyor. Güzel, samimi bir ortam oluşuyor" diye konuştu.

"BÖYLE BİR ŞEY YAPMAK HERKESİN HAYALİDİR"

Cihan Nalbantoğlu ise bu turların kendileri için farklı bir tecrübe olduğunu söyleyerek, "Uzun zamandır böyle bir otobüs alıp karavan yapmak istediğini söylüyordu. Otobüsü alınca bizi de gezmeye davet etmeye başladı. Çocuklarla akşamları gezmek çok değişik bir his, böyle bir şey yapmak herkesin hayalidir" ifadelerini kullandı.

Canbulat, ilerleyen süreçte otobüsü karavana dönüştürmek istediğini, şimdilik bu gezilerin hem kendisi hem de komşuları için keyifli bir paylaşıma dönüştüğünü ifade etti.

Kaynak: DHA

