Antalya'nın 'Beylik zeytini' çeşit olarak tescillendi

Antalya Ticaret Borsası (ATB), zeytinde yerel çeşitlerin tescili ve ticarete kazandırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Eski zeytinliklerde varlığı bilinen ancak zaman içerisinde yetiştiriciliği azalan Beylik zeytini, borsanın girişimiyle çeşit olarak tescillendi. Yağ kalitesi yüksek olan Beylik zeytin çeşidinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Antalya Ticaret Borsası'nın girişimiyle Antalya'nın en önemli değerlerinden Beylik yeşil zeytini, Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nün Ar-Ge çalışmalarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından 'çeşit' olarak tescilledi. ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, kökleri Pamfilya dönemine dayanan Antalya'nın iyi bir zeytin merkezi olduğunu ancak zeytin ve zeytinyağının bölgede hak ettiği yerde olmadığını kaydetti. Antalya Ticaret Borsası olarak son dönemde zeytin konusuna özel önem verdiklerini dile getiren Çandır, bölgeye has zeytin çeşitlerini ortaya çıkarmak için çalıştıklarını kaydetti. Bölgeye has "tavşan yüreği zeytini"nin coğrafi işaret tescili için Türk Marka ve Patent Kurumu'na başvurduklarını ve 2018 yılında coğrafi işaret tescili aldıklarını anımsatan Çandır, Beylik, Memecik gibi zeytin türlerinin çeşit olarak tescili için de uzun süredir çalıştıklarını bildirdi.

Tescili Bakan Pakdemirli açıkladı

Akdeniz Bölgesi'nde eski zeytinliklerde yaygın solarak yetiştirilen Beylik zeytinin çeşit olarak tescillenmesi için Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü ile birlikte çalıştıklarını kaydeden Çandır, Enstitüsü tarafından yapılan çalışmalar sonucu Beylik'in zeytin çeşidi olarak Bakanlıkça tescil edildiğini belirtti. Çandır, Beylik zeytininin çeşit olarak tescilinin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklandığını belirterek, "Beylik zeytini çeşit kataloğuna girdi. Tescilde emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Meyvesi iri, yağ kalitesi çok yüksek

Meyvesi iri olan Beylik zeytininin yağının kalitesinin yüksek olduğunu vurgulayan Çandır, Beylik'in sofralık ve yağlık olarak değerlendirildiğini belirtti. Çandır, ağacı kuvvetli ve yayvan gelişim gösteren Beylik zeytininin bölgede daha çok Manavgat tarafında yetiştirildiğine dikkat çekti. Çandır, bu çeşidin üretiminin yaygınlaştırılması ve ticarete kazandırılması için çalışacaklarını bildirdi. - ANTALYA