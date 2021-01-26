Antalya otelleri, futbol turizmi için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Antalya otelleri, futbol turizmi için hazırlıklarını tamamladı

26.01.2021 10:30
Antalya otelleri, futbol turizmi için hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde bulunan oteller futbol turizmine yönelik hazırlıklarını tamamladı. Bazı takımlar kamp için rezervasyon yaptırırken, Avrupa'dan ise talep gelmedi. POYD Başkanı Ülkay Atmaca, "Antalya kış ve futbol turizmine hazır" derken, Regnum Carya Spor Satış Sorumlusu Alper Songelen "Biz takımlarımızı bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Calista Luxury Resort Satış ve Pazarlama Müdürü Gürsel Kaya ise "Şubat ve Mart ayında hareketlilik bekliyoruz" dedi.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde bulunan oteller futbol turizmine yönelik hazırlıklarını tamamladı.  Bazı takımlar kamp için rezervasyon yaptırırken, Avrupa'dan ise talep gelmedi. POYD Başkanı Ülkay Atmaca, "Antalya kış ve futbol turizmine hazır" derken, Regnum Carya Spor Satış Sorumlusu Alper Songelen "Biz takımlarımızı bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Calista Luxury Resort Satış ve Pazarlama Müdürü Gürsel Kaya ise "Şubat ve Mart ayında hareketlilik bekliyoruz" dedi.

Oteller hazırlıklarını tamamladı

Türkiye'nin futbol takımları açısından en önemli kamp merkezlerinden olan Serik'teki oteller, kış ve futbol turizmine yönelik hazırlıklarını tamamladı. Geçen yıl önemli ölçüde futbol takımının kamp için tercih ettiği bölge bu yıl yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle beklenen ilgiyi görmedi. Özellikle Türkiye'deki Süper Lig takımları devre arası olmaması dolayısıyla kamp yapma olanağı elde edemezken, Avrupa takımlarından da herhangi bir talep gelmedi. Bölgede şu an Rusya, Ukrayna, Polonya ve Çekya takımlarından bazıları rezervasyon yaptırırken, sektör temsilcileri futbol turizmindeki son durumu Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi.

"Karantina sebebiyle Avrupa'dan talep yok"

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, "Antalya'da 200 adet FIFA standartlarına uygun futbol sahamız var. Bildiğiniz gibi temmuz ayında pandemiden dolayı play-off maçları bölgemizde oynanmıştı ve başarılı bir organizasyon yapmıştık. Otellerde uyguladığımız güvenli turizm sertifikasını futbol turizmine de uyarlamıştık. Sahalarımızda gerekli tüm önlemler alındı. Daha önceki yıllarda bölgemizde bin-2 bin takım ağırlıyorduk. Şu an öyle bir talep yok. Talebin yoğunluğu Rusça konuşan ülkelerden. Başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere Polonya ve Çekya'dan takımlar gelecek. Avrupa'dan çok büyük beklentilerimiz vardı ama artan vaka sayıları ve karantina sebebiyle Avrupa'dan talep yok. Hava çok güzel, 27 derece sıcaklık var. Antalya kış ve futbol turizmine hazır. Takımların gelmesini bekliyoruz" dedi.

"Otellere nefes aldıracak"

Covid-19 nedeniyle liglerde ertelenen maçlar ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarını Antalya'da oynatmak istediklerini vurgulayan Ülkay Atmaca, "Saha ve iklim avantajımız var. Antalya'da bu konuda altyapı olarak imkanımız var. Kış turizmi için bazı otellerimiz açmaya başladı. 11- 17 Ocak'ta birçoğu açılacak. Futbol turizmi yapan otellere nefes aldıracak" diye konuştu.

"Turizm ve esnaf açısından katkı sağlıyor"

Regnum Carya Spor Satış Sorumlusu Alper Songelen, "Geçen yıllara nazaran daha az takım ağırlamak zorunda kaldık. Pandemi nedeniyle. Yine de otelimizde Rusya ve Ukrayna'dan takımlar ağırlayacağız. Süper Lig'de devre arası yok. Avrupa Şampiyonası'ndan dolayı. Diğer ligler  de var. İkinci ligden ilk aşamada Bodrumspor'u ağırlayacağız. Şimdilik 3 takımımız var. Umuyoruz ki ilerleyen tarihlerde Rusya bölgesinden takımlar rezervasyon yapar. Şu anda bize gelecek takımlar Shakhtar Donetsk ve Dinamo Moskova. Kış turizmi Antalya'nın genellikle futbol takımlarından oluşuyor. Devre arası çalışmalarının Antalya'da yapılması turizm ve esnaf açısından katkı sağlıyor. Bu kış umarız ertelenen maçlar da bu bölgede oynanır ve esnafa katkı sağlar. Biz Regnum Carya olarak her zaman takımları ağırlamak için hazırız. Umarım bir an önce aşılama olur. Biz takımlarımızı bekliyoruz" dedi.

"Türk takımları kamp yapamayacak"

Calista Luxury Resort Satış ve Pazarlama Müdürü Gürsel Kaya ise şöyle dedi: "Devam eden ve kış döneminde tüm ülkelerde Covid-19 vaka sayılarının artması buna istinaden ülkelerin uygulamış oldukları karantina kuralları, 2021 Avrupa Şampiyonası için liglerini erken bitirmeye çalışan ülkeler ve birçok ligin geç başlaması nedeniyle kamp aralarının olmaması ya da çok kısa olması 2021 kış kamp döneminde Antalya futbol turizmini ciddi anlamda etkiledi. Her yıl Antalya'da kamp yapan Avrupa ülkelerinin birçoğu bu sene kamp yapmayacak ya da kısa da olsa kamp yapma olanağı olan ülkeler Avrupa Birliği içinde bulunan İspanya ve Portekiz'de kamplarını planladı. Türkiye liglerinde devre arasının olmaması, ertelenen maçların ocak başına kaydırılması nedeniyle iç pazar takımları da her sene kamp için geldikleri Antalya'yı bu sene ziyaret edemeyecek."

"Şubat ve mart ayının ilk haftalarında hareketlilik beklenmekte"

Futbol turizminde 2020 yılına göre yaklaşık yüzde 50'lik bir kayıp olacağını vurgulayan Gürsel Kaya şöyle devam etti:  "Bu sene şu ana kadar Rusya, Ukrayna, Polonya, Sırbistan, Bosna- Hersek, Kosova, Bulgaristan takımlarından bazıları kamp için rezervasyonlarını yaptı. Halen son dakika gelişmelerine göre kamp için ülkemize gelmeyi planlayan takımlar bulunmakta. Özellikle, Rusya, Kazakistan, Belarus ve Ukrayna takımlarının son dakikada rezervasyonlarını planlayarak şubat ve mart ayının ilk haftalarında biraz daha hareketlilik beklenmekte. Bu sene yine Doğu Avrupa ve BDT ülkelerinden üst düzey takımları ağırlayacağız. Bunlardan en önemlileri Polonya Süper Lig takımı Lech Poznan, Sırbistan Süper Lig takımı Kızılyıldız."

Regnum Carya, Antalya, Turizm, Mart, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Antalya otelleri, futbol turizmi için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Magazin


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