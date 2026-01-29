Antimikrobiyal Dirençle Mücadele Eylem Planı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antimikrobiyal Dirençle Mücadele Eylem Planı

Antimikrobiyal Dirençle Mücadele Eylem Planı
29.01.2026 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, antibiyotiklerin akılcı kullanımı için 2026-2030 yıllarını kapsayan eylem planı başlattı.

TÜRKİYE'de antibiyotiklerin akılcı kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanan 'Antimikrobiyal Direnç ile Mücadele Ulusal Eylem Planı', geçen hafta hayata geçirildi. 2026-2030 yıllarını kapsayan planla, antimikrobiyal direncin azaltılması ve halk sağlığı üzerindeki tehdidin önlenmesi hedefleniyor.

Türkiye'de antibiyotiklerin yanlış, gereksiz ve kontrolsüz kullanımına bağlı gelişen antimikrobiyal direnç tehdidine karşı yeni bir adım atıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'sessiz pandemi' olarak tanımladığı ve her yıl milyonlarca insanın yaşamını tehdit eden antimikrobiyal dirençle mücadele kapsamında, geçen hafta 2026-2030 yıllarını kapsayan 'Antimikrobiyal Direnç ile Mücadele Ulusal Eylem Planı' hayata geçirildi. Sağlık Bakanlığı'nın 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda hazırlanan eylem planıyla, antibiyotiklerin akılcı kullanımının yaygınlaştırılması, gereksiz kullanımın azaltılması ve dirençli mikropların neden olduğu enfeksiyonların önlenmesi amaçlanıyor. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanan eylem planı kapsamında, antimikrobiyal direnç ve antibiyotik tüketimine ilişkin sürveyans sistemlerinin güçlendirilmesi, enfeksiyonların önlenmesi, akılcı kullanımın yaygınlaştırılması ve çevresel yayılımın azaltılması hedefleniyor. 9 hedef ve 24 stratejiden oluşan planla birlikte Ar-Ge çalışmalarının teşvik edilmesi, toplum ve sağlık çalışanlarında farkındalığın artırılması ve antimikrobiyal dirençle mücadelede sürdürülebilir ve bütüncül bir ulusal politika çerçevesi oluşturulması amaçlanıyor. Türkiye'de tedavi hizmetlerinde önemli bir noktaya gelinmesine rağmen, direnç kazanmış mikroplar nedeniyle hasta kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan ulusal eylem planı; insan, hayvan ve çevre sağlığını birlikte ele alan 'tek sağlık' yaklaşımıyla şekillendirildi.

'ANTİBİYOTİKLER AŞIDAN SONRA EN ÖNEMLİ TIBBİ GELİŞMEDİR'

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak, eylem planına ilişkin DHA'ya açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Atak, yaklaşık 100 yıl önce insanların en çok bulaşıcı hastalıklardan öldüğünü ve 1928'de penisilinin keşfiyle beraber antibiyotiklerin ortaya çıktığını söyleyerek, "Antimikrobiyal dediğimiz bakteri, virüs, parazit ve mantar gibi etkenlerin insanlarda hastalık yaptığını biliyoruz. Antibiyotikler de bu mikropları, özellikle bakterileri öldüren ve baskılayan en önemli silahlarımızdan biridir. 1928'de keşfinden itibaren milyonlarca insanın hayatını ciddi anlamda kurtaran en önemli argümanlarımızdan biri olmuştur. Antibiyotikler olmadan önce özellikle enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklar çok ön plandaydı. İnsanlar basit enfeksiyonlardan hayatını kaybedebiliyordu. Cerrahi işlemlerin büyük bir kısmı antibiyotikler sayesinde yapılabilir hale geldi. Organ nakilleri antibiyotikler sayesinde mümkün oldu. Yoğun bakımlardaki tedaviler ve birçok çocukluk çağı hastalığı antibiyotikler sayesinde artık öldürücü olmaktan çıkarıldı. Dolayısıyla antibiyotikler, aşıdan sonra insan hayatına dokunan en önemli tıbbi gelişmelerden biridir" dedi.

'ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ÇOK YAVAŞ VE SİNSİ GELİŞİYOR'

Antimikrobiyal direncin, mikroplara yönelik geliştirilen antibiyotiklerin bir süre sonra etkisiz hale gelmesi durumu olduğunu ifade eden Doç. Dr. Atak, "Siz antibiyotiği veriyorsunuz ancak bir süre sonra mikrop ölmemeye başlıyor ve kullanılan antibiyotikler etkili olmamaya başlıyor. Bunun sebebi, mikropların yoğun antimikrobiyal tedaviye maruz kaldığında yapısını değiştirerek direnç geliştirmesidir. Aşırı, gereksiz ve kontrolsüz antibiyotik kullanımı mikropların kendini adapte etmesine neden oluyor. Antimikrobiyal direnç çok yavaş ve sinsi gelişiyor. Uygun kullanım ve gerekli tedbirler alınmazsa, fark edilmeden birçok enfeksiyonun sebebi haline gelebiliyor. En basit enfeksiyonlar bile direnç geliştirdiğinde yeniden ölüme ya da ciddi hastalıklara yol açabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2019 yılında antimikrobiyal dirençle ilişkili yaklaşık 5 milyon kişi hayatını kaybetti ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde 2050 yılına kadar bu sayının yılda 10 milyonun üzerine çıkması bekleniyor. DSÖ bu tabloyu sessiz bir pandemi olarak değerlendiriyor ve en önemli halk sağlığı krizlerinden bir tanesi olarak önceliklendiriyor. Türkiye'de de özellikle son yıllarda antibiyotiklerin yanlış ve gereksiz kullanımı nedeniyle antimikrobiyal dirençle mücadelede yeni adımlar atılması gerektiği ortaya çıktı. DSÖ'nün önerileri doğrultusunda Antimikrobiyal Dirençle Mücadele Ulusal Eylem Planı hazırlandı" ifadelerini kullandı.

'HASTALARIMIZI, DİRENÇ KAZANMIŞ MİKROPLAR YÜZÜNDEN KAYBETMEK İSTEMİYORUZ'

Doç. Dr. Atak, toplumda gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesinin hedeflendiğini, antibiyotik kullanımının yalnızca insanda değil de hayvancılıkta ve bitkilerde de mevcut olduğunu ifade ederek, "Biz hastalarımızı, mücadele edemediğimiz direnç kazanmış mikroplar yüzünden kaybetmek istemiyoruz. Bu alanlardaki aşırı kullanım da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Antibiyotikler milyonlarca insanın hayatını kurtaran çok değerli bir tıbbi gelişmedir. Bu nedenle akıllıca ve sorumlu şekilde kullanılmaları büyük önem taşıyor. Eylem planı kapsamında araştırma ve geliştirme çalışmaları TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) koordinasyonunda yürütülecek. Antimikrobiyal direnci azaltmaya yönelik bilimsel araştırmalar desteklenecek. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, gerekli olmadıkça hekimlerinden antibiyotik talep etmemeleri, yazılan antibiyotikleri önerilen süre boyunca kullanmaları ve evde kalan antibiyotikleri başkalarıyla paylaşmamalarıdır. Antibiyotikler, yüzyıllardır bulaşıcı hastalıklarla mücadelede en önemli silahlarımızdan biridir ve bu mücadelede herkesin sorumluluk alması gerekiyor. Aile hekimleri ve diğer hekimler bu mücadelenin en önemli paydaşlarıdır. Son yıllarda antibiyotik kullanımında azalma sağlanmıştır ancak katedilmesi gereken bir mesafe hala bulunmaktadır. Bu süreçte hem hekimlere hem de vatandaşlara önemli sorumluluklar düşmektedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Politika, Türkiye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antimikrobiyal Dirençle Mücadele Eylem Planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı
Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor
Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile “tehdit“ nedeniyle buluşmuş Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile "tehdit" nedeniyle buluşmuş
Altında fren tutmuyor Dev bankalar tahminlerini bir bir güncelledi Altında fren tutmuyor! Dev bankalar tahminlerini bir bir güncelledi
Trump’ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan’dan İran hamlesi Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi
Aziz İhsan Aktaş davasında “görüntü“ krizi Ortalık karıştı Aziz İhsan Aktaş davasında "görüntü" krizi! Ortalık karıştı
İddianame kabul edildi: İşte ’Cehennem Necati’ için istenen ceza İddianame kabul edildi: İşte 'Cehennem Necati' için istenen ceza
Fenerbahçe’ye kötü haber Kadrodan çıkarıldı Fenerbahçe'ye kötü haber! Kadrodan çıkarıldı
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak

12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:41
Sergen Yalçın’ın Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde
Sergen Yalçın'ın Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
11:15
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
10:52
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
10:38
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Sahnedeki kişi devlet başkanı
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı
10:31
Kara kış geri geliyor Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı
10:22
Türkiye’de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
10:17
İşte Bülent Ersoy’un “Harcayacak yer arıyorum“ dediği devasa serveti
İşte Bülent Ersoy'un "Harcayacak yer arıyorum" dediği devasa serveti
09:40
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 13:02:22. #7.11#
SON DAKİKA: Antimikrobiyal Dirençle Mücadele Eylem Planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.