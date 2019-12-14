APA 12. Genel Kurulu Antalya'da başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel APA 12. Genel Kurulu Antalya'da başladı - Son Dakika

APA 12. Genel Kurulu Antalya'da başladı

6 saat önce

ASYA Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu Antalya'da başladı.

APA 12. Genel Kurulu Antalya'da başladı, System.String[]

ASYA Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu Antalya'da başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ev sahipliğinde gerçekleştirilen APA'nın 12'nci genel kurulu 'Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü' temasıyla Antalya'da bir otelde başladı. Aralarında Çin, Rusya, Pakistan ve Körfez ülkelerinin de yer aldığı 42 üye ülke ve 16 gözlemci ülke parlamentosu ile 10 gözlemci teşkilattan oluşan APA'nın ilk toplantısında yürütme kurulu bir araya geldi. Toplantıda APA Türk delegasyonu Başkanı Asuman Erdoğan rapor sundu. APA Genel Sekreteri Mohammad Reza Majidi'nin açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, gelecek dönemlerin başkanlıklarının belirlenmesi için görüşmeler yapıldı.

Genel kurul kapsamında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, öğleden sonra açılış konuşması yapacak. Şentop, program süresince ülkelerin meclis başkanlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak. Antalya'daki program, 17 Aralık Salı akşamına kadar devam edecek.

APA NEDİR?

APA, 1999 yılında Barış İçin Asyalı Parlamentolar Birliği adı altında Bangladeş'in öncülüğünde Nepal, Pakistan, Endonezya, Kamboçya, Rusya, Kuveyt, Filistin, Çin Halk Cumhuriyeti, Kore, Kiribati ve Tonga'nın parlamenterlerinin katılımı ile Dakka'da ilk toplantısını yaptı. Türkiye 22- 26 Ocak 2001 tarihlerinde Kamboçya'da yapılan Genel Kurul'da APA'ya üye oldu. Birlik, yapılan genel kurul toplantıları ile amaç edindiği, üye ülkelerin kendi bölgelerinde barış, istikrar, ekonomik konular ile sosyal ve kültür alanlarda işbirliğini arttırmak ve bölgesel sorunlara parlamenter boyutta çözümler getirmek amacıyla çalışmalarını 2006 yılına kadar yürüttü. Bu tarihten sonra Birlik, 'Asya Parlamenter Asamblesi' adını alarak çalışmalarına devam etti.


Çin Halk Cumhuriyeti, Antalya, Türkiye, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:31 Kaynak: DHA
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