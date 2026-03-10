APP plakadan sonra sürücüleri bekleyen yeni ceza - Son Dakika
APP plakadan sonra sürücüleri bekleyen yeni ceza

Haberin Videosunu İzleyin
APP plakadan sonra sürücüleri bekleyen yeni ceza
10.03.2026 12:36
APP plakadan sonra sürücüleri bekleyen yeni ceza
Haber Videosu

APP plaka denetimleriyle gündeme gelen trafik kontrollerinde sürücüleri kara kara düşündüren bir ceza kalemi daha ortaya çıktı. Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenleme kapsamında sürücünün görüşünü kapatan veya standart dışı monte edilen araç içi ekranlar da artık cezai işlem kapsamına alınacak. Kurala uymayanlara 21 bin TL'ye kadar ceza uygulanacak ve araç 30 gün trafikten men edilecek.

APP plaka uygulamasının ardından trafik denetimlerinde yeni bir başlık daha gündeme geldi. Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenleme kapsamında sürücünün görüşünü kapatan veya standart dışı monte edilen araç içi ekranlara ağır para cezası ve trafikten men yaptırımı uygulanacak.

SÜRÜCÜNÜN DİKKATİNİ DAĞITAN DONANIMLAR HEDEFTE

Türkiye'de sayısı 30 milyona yaklaşan motorlu taşıtın bulunduğu yollarda son yıllarda giderek yaygınlaşan büyük tablet tipi ekranlar ve standart dışı cihazlar yeni düzenlemeyle denetim kapsamına alındı. Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle özellikle sürücünün dikkatini dağıtabilecek ve görüş alanını kapatabilecek donanımlar hedef alındı.

Yeni uygulamayla trafik polisleri, sürücünün görüşünü engelleyen veya araç içine standartlara uygun şekilde monte edilmeyen ekranları doğrudan kural ihlali olarak değerlendirecek.

ORİJİNAL SİSTEMLER YASAL SINIR İÇİNDE

Düzenlemeyle birlikte fabrika çıkışlı sistemler ile sonradan takılan cihazlar arasında net bir ayrım yapılıyor. Apple CarPlay veya Android Auto destekli, navigasyon, müzik ve telefon görüşmesi gibi sürüşe yardımcı temel işlevler sunan orijinal sistemler yasal sınırlar içinde kabul ediliyor.

VİDEO OYNATAN VE GÖRÜŞÜ KAPATAN EKRANLARA CEZA

Ancak sürüş sırasında video oynatan, ön cam görüşünü engelleyen ya da ön konsoldan taşacak şekilde amatör montajla takılan ekranlar cezai yaptırıma tabi olacak. Trafik ekipleri, denetimler sırasında sistemin sürüş güvenliğini tehlikeye attığını tespit ederse hem para cezası uygulayacak hem de aracı trafikten men edebilecek.

CEZA VE YAPTIRIMLAR

Yeni düzenleme kapsamında uygulanacak yaptırımlar şöyle:

Standart dışı veya sürücünün görüşünü kapatan ekran kullanımı → 21 bin TL para cezası

Trafiği tehlikeye atan görüntü veya ses sistemi kullanımı → 30 gün trafikten men

ARABALARDA CARPLAY VE ANDROID AUTO YASAKLANDI MI?

CarPlay ve Android Auto konusunda sürücülerin aklındaki en büyük soru, bu sistemlerin 2026'daki yeni düzenlemelerle tamamen yasaklanıp yasaklanmadığı. Kanunda doğrudan bu uygulamaların yasaklandığına dair net bir hüküm bulunmuyor; uzman yorumları ve genel değerlendirmeler de bu sistemlerin sürüşe yardımcı özellikler sunması nedeniyle yasak kapsamına alınmadığı yönünde birleşiyor. Navigasyon desteği, müzik kontrolü ve eller serbest arama gibi işlevler güvenliği artırdığı için yasal kabul edilmeye devam ediyor. Ancak bu uygulamaların video oynatma gibi sürücünün dikkatini dağıtacak şekilde kullanılması hâlâ yasak kapsamında değerlendiriliyor.

Teknoloji, Güvenlik, Otomobil, Trafik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Otomobil APP plakadan sonra sürücüleri bekleyen yeni ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emre Akcay Emre Akcay:
    sürcülere tek tip kıyafet zorunluluğu gelmeli oldu olıcak 6 1 Yanıtla
  • Çengelköylü Çengelköylü:
    BU SABAH TRAFİK DENETŞMŞNE TAKILDIM ARACIMDA HERŞEY DÜZENLİ KEMER TAKILI EHLİYETİMİ İSTEDİLER KİMLİK VERSEM OLMAZ EHLİYET VERDİM ARACIN İÇİNE GÖZ GEZDİRDİ SIKINTI YOK 41 YILLIK ŞOFÖRÜM HAYATIMDA İLK DEFA TRAFİK POLİSİ MUAYENE VARMI DİYE SORDU BENDE EGZOST BİTTİ YENİ YAPTIRDIM EVRAKLARI İSTEDİ DEDİM SİSTEMDE VARDIR SONRA MUAYENE EVRAKLARINI VER DEDİ MUAYENE EVRAKI YOK PLAKAYI GİRŞN BAKIN MUAYENE ORDA GÖRÜNÜR VERDİĞİ CEVAP BENİM NEREYE BAKACAĞIMI BANA ÖĞRETME PEKİ DEDİM SABIR SABIR SABIR 1 0 Yanıtla
  • erkan zengin erkan zengin:
    ceza kesmek için para toplamak için her yol deneniyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
