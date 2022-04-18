Arap ülkeleri, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Arap ülkeleri, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi

18.04.2022 17:06
Arap ülkeleri, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi

Arap ülkeleri ve İslam Dünyasından uluslararası kuruluşlar, İsveç'te aşırı sağcı bir siyasetçinin Müslümanların bulunduğu bölgede Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu kınadı.

Arap ülkeleri ve İslam Dünyasından uluslararası kuruluşlar, İsveç'te aşırı sağcı bir siyasetçinin Müslümanların bulunduğu bölgede Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu kınadı.

Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Mısır, Irak, Filistin, Katar, Ürdün ve Kuveyt yaptıkları yazılı açıklamalarda, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Paskalya tatilinde İsveç'in çeşitli kentlerinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterdi.

Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği'nden (Rabıta) yapılan açıklamada olay, "İsveç'te aşırılık yanlılarının Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiği ve Müslümanları kışkırttığı saçma ve utanç verici bir eylem" şeklinde nitelendirildi.

Açıklamada, "Dini duyguları rencide ederek nefreti körükleyen bu eylem, toplumda düşmanlığı ve bölünmeyi artırarak, özgürlüğü ve insani değerleri zedeleyerek yalnızca aşırılık yanlılarının ve karşıtlarının gündemine hizmet etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kur'an-ı Kerim'in kasten tahrif edilmesi, Müslümanları saldırganlığa sürüklemekte ve provokasyona yol açmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Diyalog ve hoşgörü içerisinde birlikte yaşama düşüncesiyle; nefret, aşırılık ve ötekileştirmenin engellenmesi, tüm dinlere ve kutsallara saygısızlığın önüne geçilmesi için ortak çaba gösterme" çağrısında bulunuldu.

Mısır

Mısır Vakıflar Bakanı Muhammed Muhtar Cuma, dine ve dini sembollere yönelik hakaretlerin suç sayılması çağrısında bulundu.

Olaya ilişkin Cuma, "Tüm Müslümanların hislerini inciten ve nefret duygularını körükleyen bu ırkçı menfur olay; bir arada yaşama, insani ve küresel barışa zarar veriyor." açıklamasında bulundu.

Irak

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsveç'in Bağdat Maslahatgüzarı Hakan Roth'un çağırılarak olaya ilişkin nota verildiği aktarıldı.

Olayın, "Müslümanların oldukça hassasiyet gösterdiği kutsallarına yönelik incitici bir provokasyon" olduğu belirtilen açıklamada, meselenin Avrupa'da ve Müslüman ülkelerde İsveç ve Müslümanlar arasında ciddi yansımalarının olduğu kaydedildi.

Filistin

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınayarak olayı, "İslam karşıtlığının, insanlar arasında kin ve nefreti körüklemenin bir ifadesi" şeklinde nitelendirdi.

İsveç makamlarını "Müslümanların hassasiyetlerini kışkırtan ve inciten eylemlerin tekrar yaşanmasının engellenmesini" isteyen Şeyh Hüseyin, olaya ilişkin, "Ayrımcılık, nefret ve İslam karşıtlığının açık göstergesi olan bu eylem, Batılı ülkelerin savundukları düşünce ve ifade özgürlüğüne de aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu menfur hadise, dünya çapında 2 milyardan fazla Müslümanın hislerini inciten bir tahrik ve tehlikeli bir provokasyondur." ifadeleri kaydedildi.

Katar'ın "inanç, ırk ve din ayrımcılığına yönelik her türlü nefret söylemini reddettiği" vurgulanan açıklamada, halka yönelik provokasyonun sonuçları konusunda uyarıda bulunuldu.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heysem Ebu'l Ful, yaptığı açıklamada, "Tüm dini değerlere, insan hakları ve temel özgürlüklere aykırı olan, nefreti ve şiddeti körükleyen ve barış içinde bir arada yaşamayı tehdit eden bu olayı kınıyoruz ve reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ebu'l Ful, "şiddetin her türlüsünden uzak durarak barışçıl yollarla fikirlerin ifade edilmesi, provokasyondan kaçınılması ve başkalarının hassasiyetlerinin gözetilmesi gerektiğini" vurguladı.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, olayın şiddetle kınandığı ifade edilerek, bu tarz olayların Müslümanlara yönelik ciddi bir provokasyona neden olduğu, bir arada yaşama ve hoşgörü değerlerine zarar verdiği belirtildi.

Uluslararası topluma bu eylemleri durdurma çağrısı yapılan açıklamada, tek tanrılı dinlere yönelik saldırıların önlenmesi için sorumluluk alınması gerektiğinin altı çizildi.

Ne olmuştu?

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde Müslümanların kalabalık yaşadığı mahalleler ve cami önlerinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunda bulunmuştu.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen karşı göstericiler de yollarda lastikler yakarak, polise taşlarla saldırmıştı. Bu bölgelerde çıkan isyanlarda 125 polis aracı hasar görmüş, 34 polis yaralanmış, 13 kişi de gözaltına alınmıştı.

Arap ülkeleri, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi

YORUMLAR
500
Kuran-ı Kerim'in yakıldığı kentte sular durulmuyor! Kuran-ı Kerim'in yakıldığı kentte sular durulmuyor! İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu protestolarda 3 kişi yaralandı İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu protestolarda 3 kişi yaralandı

İsveç, Polis, İslam, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap ülkeleri, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi - Son Dakika


Son Dakika
17:10 Dünyada en büyük cinsel organa sahip ülkeler açıklandı! Listede dikkat çeken Türkiye detayı
16:51 DEVA partisi lideri Ali Babacan: Millet İttifakı'nda değiliz
16:46 Tanzanya'da nehre düşen 6 kişiyi aç timsah yuttu! Halkın psikolojisi bozuldu
16:42 Ünlü sanatçı İlham Gencer itiraf etti: 70 yıldır oruç tutuyorum
16:17 Merkez Bankası konut fiyatlarındaki rekor artışı duyurdu: İstanbul'da yüzde 106, Muğla'da yüzde 117
16:12 MasterChef Danilo fena yakalandı! İşte yeni aşkıyla sarmaş dolaş pozları
16:07 Ferhat Gündoğdu istifa etti, MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik oldu
15:57 Son Dakika: 2022 yılı hac kontenjanı belli oldu! Bu yıl Türkiye'den 37 bin 770 kişi hacca gidecek
15:52 Acun Ilıcalı TFF Başkanlığı için aklındaki isimleri sıraladı! İşte o iki aday
15:46 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu Kürt oyları belirleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 17:21:44. #1.12#
SON DAKİKA: Arap ülkeleri, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement