Araplar Trabzon'da en çok Akçaabat ve Yomra ilçelerinden konut almayı tercih ediyor - Son Dakika

Araplar Trabzon'da en çok Akçaabat ve Yomra ilçelerinden konut almayı tercih ediyor

18.11.2020 15:30
Araplar Trabzon'da en çok Akçaabat ve Yomra ilçelerinden konut almayı tercih ediyor, System.String[]

Trabzon'a son yıllarda Körfez ülkelerinden gelen turistlerin sayısı dikkat çekerken, Arap turistler Trabzon'dan konut almayı da ihmal etmiyor.

Trabzon'a son yıllarda Körfez ülkelerinden gelen turistlerin sayısı dikkat çekerken, Arap turistler Trabzon'dan konut almayı da ihmal etmiyor. Araplar, Trabzon'da en çok Akçaabat ve Yomra ilçelerinden konut almayı tercih ediyor.

Doğa ve yayla turizminin yanı sıra Sümela Manastırı, Ayasofya, Atatürk Köşkü gibi çok sayıda tarihi ve turistik değere sahip Trabzon, pandemiye rağmen son yıllarda yabancıların da ilgi odağı haline geldi. Geçmiş yıllarda durgun bir konut piyasasına sahip olan Trabzon, özellikle Körfez ülkelerinden gelen yabancı yatırımcılar için Türkiye'de gayrimenkul satın almak istedikleri bir bölge olarak öne çıkıyor. Son yıllarda Türkiye'nin yanı sıra uluslar arası gayrimenkul piyasasında da görülen Trabzon'da yabancıların 2014 yılından itibaren gayrimenkul yatırımı yapma eğiliminin arttığı gözlendi.

2014 yılında 10., 2015 yılında 8., 2016 yılında 6., 2017 yılında 5., 2018 yılında 7., 2019 yılında ise 8. olan Trabzon, 2020 yılında Ekim ayına kadar ise Türkiye'de Araplar'ın en fazla konut sahibi olduğu ilk 10 şehir arasında yerini aldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ömer Turgut, yatırım tercihinde son yıllarda özellikle Trabzon'un öne çıktığını kaydetti. Turgut "Trabzon başta olmak üzere Rize, Artvin, Ordu ve Giresun şehir merkezlerini ve yaylalarını ziyaret eden Araplar'ın bu bölgeyi tercih etmelerinin en önemli nedenleri, serin, yağmurlu iklim ile doğal güzellikleri ve yeşil teması. Ayrıca konut fiyatlarının İstanbul, Antalya, İzmir ve Ankara gibi illere nazaran daha düşük olması ve Trabzon'da havalimanı olması Araplar'ın bu bölgeyi tercih etmesinin nedenleri arasında yer alıyor" dedi.

Yomra bölgesi tamamen Araplara yönelik ilerliyor

Trabzon'da yabancıya konut satışının büyük bir kısmının Körfez ülkeleri vatandaşlarına yapıldığını belirten Turgut, "Son yıllarda Körfez ülkelerine yapılan satışlar Trabzon'da konut fiyatlarını, restoran ve bağlantılı sektörleri de etkiledi. Arap yatırımcıların Trabzon'u tercih etmelerindeki öncelikli faktörler iklim ve doğa koşulları. Arapların kendi ülkelerinde yeşil ve maviyi bulamıyor. Konut fiyatlarının İstanbul, Antalya, Ankara ve İzmir gibi şehirlere kıyasla daha uygun olması, ulaşımın rahatlığı ve metropoliten şehir karmaşasının yaşanmamasından kaynaklanıyor. Arapların Trabzon'a gelme tarihleri Nisan-Ekim ayları arasında oluyor. Daha çok bahar ve yaz aylarını tercih ediyorlar. Maksimum 10-30 gün kalıyor ve izin sürelerini geçiriyorlar. Genellikle 3+1 daire tipini tercih ediyor, bir siteden birkaç daire satın alıp birleştirme yapabiliyorlar. Ayrıca Arapların Türkiye'de edindikleri konutu sadece yazlık amacıyla 15-20 gün kullanmaları da villaya yönelmemelerinin bir başka nedeni. Edindikleri konutları kullanmadıkları dönemde kiraya vermediklerini de görüyoruz. Daha çok Yomra/Kaşüstü-Ortahisar/Yalıncak bölgesini tercih ediyorlar. Satış ofisleriyle yaptığımız görüşmelerde bu bölgede Araplara yapılan satışların yüksek oranda olduğunu belirledik. Trabzon'un merkez ilçesi olan Ortahisar ve nüfus anlamında yoğun ilçelerin başında gelen Akçaabat bölgelerinde az sayıda konut projesinde Araplara satış yapılıyor. Yomra bölgesinde ise piyasa hemen hemen tamamen Araplara yönelik olarak ilerliyor" şeklinde konuştu.

Kişiye özel hizmet talebi

Arap müşterilerin talepleri arasında yaşam alışkanlıkları doğrultusunda kişiye özel hizmet talebi, minimum 200 m2'lik yaşam alanı ve sakinliğin geldiğini vurgulayan Turgut, "Bunun yanı sıra sosyal alanlarda kapalı havuz, yeşil doğa manzarası talebi üst seviyede. Ayrıca detay bir talep olarak WC kullanımında fıskiye tipi ve prizde İngiliz tipi dikkat çekiyor. Yeni yapılan site yapılaşmalarında Araplara satışlar Türk müşterileri de kısmi olarak etkiliyor. Ortahisar/Yalıncak-Yomra/Kaşüstü bölgesinde daha çok Araplara satışlar yoğun. Bu nedenle Türk müşterilerin bu bölgeyi tercih etmediklerini, Arap yaşamı ve kültürüne uzak olan kesimin Akçaabat/Yıldızlı-Akçaabat/Söğütlü bölgesini tercih ettiğini belirledik. Öte yandan, aynı sitede Türk-Arap yaşam kültürünün bir arada olduğu projeler de mevcut. Arapların maksimum 10-30 gün kalması Türk müşterilerin tercihlerini etkiliyor. Kısa süreli konakladıkları için konut alımını aynı siteden yapabiliyorlar" diye konuştu.

Arap müşteriler tanıdıklarını da getiriyorlar

Arap müşterilerin bir diğer özelliğinin başka Arapları da aynı siteden ev almaya yönlendirmek olduğunu kaydeden Turgut, "Herhangi bir siteden konut alıp memnun kalan bir Arap müşteri, tanıdıklarını da bu siteye yönlendiriyor. Arapların yeşili ve doğayı sevmesi Uzungöl ve Sera Gölü gibi doğal güzellikleri olan bölgeleri de etkiliyor. Yemek yemek, günü geçirmek ve dinlenmek için bu bölgeleri sıklıkla tercih ediyorlar. Trabzon'da artık genel olarak bir Arap etkisi mevcut. Şehirdeki tabelaların hemen hemen hepsi Arapça. Şehir merkezindeki önemli perakende caddelerindeki vitrinler, restoran menüleri de Arapça. Araplara satış yapmayı hedefleyen satış ofislerinde Arap kökenli ve Arapça konuşan bir çalışan bulunuyor ve tanıtım broşürleri Arapça hazırlanıyor. Arap yatırımcıların Türkiye'ye yaptıkları yatırımların büyüklüklerine baktığımızda Irak vatandaşlarının daha ufak alanları tercih ettikleri ama Suudi Arabistan'dan gelenlere göre daha büyük alanları satın aldıklarını görüyoruz. Tercihler de milletlere göre farklılık gösteriyor" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Araplar Trabzon'da en çok Akçaabat ve Yomra ilçelerinden konut almayı tercih ediyor
Araplar Trabzon'da en çok Akçaabat ve Yomra ilçelerinden konut almayı tercih ediyor
Araplar Trabzon'da en çok Akçaabat ve Yomra ilçelerinden konut almayı tercih ediyor
Araplar Trabzon'da en çok Akçaabat ve Yomra ilçelerinden konut almayı tercih ediyor

Akçaabat, Trabzon, Yomra, konut, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Araplar Trabzon'da en çok Akçaabat ve Yomra ilçelerinden konut almayı tercih ediyor - Son Dakika Ekonomi


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