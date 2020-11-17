Ardahan Belediyesi'nden, İzmir'deki depremzedelere anlamlı yardım - Son Dakika

Ardahan Belediyesi İzmir'deki depremzedeler için 2 ton patates ve Kaşar peyniri gönderdi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Değerli meclis üyelerimiz ve zabıta müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalarla duyarlı Ardahanlı yurt sever hemşerilerimiz karınca, kararınca İzmir depreminde depremzedelere, evlerine girmeyenlere Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Serhat Şehri Ardahan'dan gücümüz ölçüsünde bir şefkat eli uzatmak için yaptığımız çalışmalarla hemşerilerimiz buranın en önemli besini kaşar ve patates göndereceğiz. Bu tarz kampanyamız sürecek. Bu vesileyle bundan sonraki desteklerinizi Ardahan ölçeğinde ilçe ve köylerimizden bekliyoruz. Öncelikle İzmir halkına depremden dolayı üzüntülerimizi bildiriyoruz. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bugünler dayanışmanın önemli olduğu günlerdir. Ayrıca İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve tüm ilçe belediye başkanlarımız depremin ilk anından itibaren yapmış oldukları değerli çalışmaları yerinde gördük. Vatandaşları ziyaret ettiğimiz zaman özellikle Aşık Veysel Rakoraysan alanına kurulan çadırlardaki vatandaşlarımız Allah devletimiz ve belediyelerimizden razı olsun fazlamız var eksiğimiz yok" dedi. - ARDAHAN