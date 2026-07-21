Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ünün son hali üzdü: Kimse beni ziyarete gelmiyor - Son Dakika
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Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ünün son hali üzdü: Kimse beni ziyarete gelmiyor

21.07.2026 13:34
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Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü Murat Ormiyak'ın son hali yürek burktu. Huzurevinde yaşayan usta oyuncu, "Kimse beni ziyarete gelmiyor" sözleriyle duygulandırdı.

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı "Vedat Müdür" karakteriyle tanınan usta oyuncu Murat Ormiyak, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Huzurevinde yaşamını sürdüren Ormiyak'ın, kendisini ziyarete gelen ekibe söylediği sözler duygusal anlara sahne oldu.

HUZUREVİNDE YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

X'te paylaşılan görüntülerle yeniden gündeme gelen Murat Ormiyak'ın bir huzurevinde yaşamını sürdürdüğü görüldü. "Tatlı Röportajlar" ekibinin ziyaret ettiği usta oyuncu, uzun süredir kimsenin kendisini ziyaret etmediğini söyleyerek duygularını dile getirdi.

Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ünün son hali üzdü: Kimse beni ziyarete gelmiyor

"HİÇ KİMSE BENİ ZİYARETE GELMİYOR"

Ziyaretten duyduğu mutluluğu gizleyemeyen Ormiyak, "Ne iyi ettiniz ziyaretime geldiniz. Hiç kimse beni ziyarete gelmiyor. O kadar yalnızım ki... Çok mutlu oldum, beni mutlu ettiniz." ifadelerini kullandı. Usta oyuncu bu sözleri söylerken gözyaşlarına hakim olamadı.

"ARTIK TEKLİF GELMİYOR" DEMİŞTİ

Murat Ormiyak daha önce yaptığı açıklamada ise uzun süredir oyunculuk teklifi almadığını belirterek, "Taksim'de bir huzurevinde kalıyorum. Doğal olarak hiç mutlu değilim. Bana güzel, Arka Sokaklar gibi 17-20 yıl oynayabileceğim bir işle gelsinler, o kadar mutlu olurum ki." sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirmişti.

Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ünün son hali üzdü: Kimse beni ziyarete gelmiyor

SOSYAL MEDYADA DUYGUSAL YORUMLAR

Görüntülerin paylaşılmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Ormiyak'a destek mesajları paylaştı. Bazı kullanıcılar ise usta oyuncunun yalnız bırakıldığını belirterek, "Ayıp etmişler" ve "Keşke ziyaret etselerdi" şeklinde yorumlarda bulundu.

Arka Sokaklar, Son Hali, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Arka Sokaklar Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ünün son hali üzdü: Kimse beni ziyarete gelmiyor - Son Dakika

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