Arnavutköy'deki kadın cinayeti: Sığınma evinden ramazan ayını çocuklarıyla geçirmek için çıkmış

18.02.2026 15:25
Arnavutköy'de boşanma sürecinde olan Filiz Şağbangül, eşi Gıyasettin Şağbangül tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü. Filiz Şağbangül'ün bir süreliğine kadın sığınma evinde kaldığı, ancak ramazan ayını çocuklarıyla geçirmek için eve döndüğü belirtildi. Eşiyle yaşadığı tartışma sonucunda bıçaklanan Filiz Şağbangül, evde hayatını kaybetti. Kadının cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı ve işlemler tamamlandıktan sonra kardeşine teslim edildi.

ARNAVUTKÖY'de boşanma aşamasında olduğu eşi Gıyasettin Şağbangül tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldüren Filiz Şağbangül'ün bir süredir sığınma evinde kaldığı, ramazan ayını çocuklarıyla geçirmek için eve gittiği öğrenildi.

Arnavutköy'de boşanma aşamasında olan Filiz Şağbangül (32) eşi Gıyasettin Şağbangül (40) ile yaşadıkları evden ayrıldı. İddiaya göre Filiz Şağbangül annemin evine gidiyorum diyerek evden ayrılıp kadın sığınma evinde yaşamaya başladı. Ramazan ayını çocuklarıyla geçirmek isteyen kadın, eşinin ve çocuklarının yaşadığı eve döndü. Gıyasettin Şağbangül, eşinin kadın sığınma evinde kaldığını öğrenince ikili arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında Gıyasettin Şağbangül Filiz Şağbangül'ü bıçakladı.

EVDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan kadının evde hayatını kaybettiği öğrenildi. Filiz'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından kadının cenazesi kardeşine teslim edildi.

VAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Filiz Şağbangül'ün cenazesinin Perşembe günü öğle namazının ardından Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Çatak köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

