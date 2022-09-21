Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un ifadesi ortaya çıktı: Cahilliğimden yaptım

Türkiye'de hakkında suç örgütü liderliği suçlamasıyla yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in sağ kolu ve basın danışmanı Emre Olur, Arnavutluk'ta yakalanmasının ardından geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve ilk sorgulaması burada yapılan Olur, işlemlerinin bitmesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

"CAHİLLİĞİMDEN YAPTIM"

İfadesinde Sedat Peker'in lehine attığı tweetlerle ilgili konuşan Olur "Tweet'lerimi cahillik neticesinde attığımı kabul ediyorum. Bu tweet atma eylemlerinin suç niteliği olabileceğini değerlendirmediğim için bu şekilde cahilliğimden tweet atmış oldum" ifadelerini kullandı.

"İLK TANIŞMAMIZ TELEVİZYON YAYINLARI ARACILIĞI İLE OLDU"

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre Sedat Peker ile ilk tanışmasının Flash TV'deki yayınlar nedeniyle Peker'in kendisini araması üzerine olduğunu belirten Olur, "Benim kendisine sempatimden kaynaklı olarak ara ara görüşmelerimiz oldu. Daha sonraki süreçte kendisinin yurtdışına gitmesi üzerine yayımladığı videolar ve tweet'ler sırasında bana kendisine 'dijital tecrit uygulandığını' söyleyerek WhatsApp üzerinden bir kısım tweet dizisini atarak kendi hesabımdan yayınlamamı istedi. Geçmişte kendisine olan muhabbetim nedeniyle, kıramadım. Bu tweet'leri kendi hesabımdan yayınladım. Peker'in çevresinde olan ve bana sorulan isimlerin bir kısmı koruma ekibinde olan şahıslardır. Bu şahısların bir kısmı ile kısmen irtibatım vardı" dedi. Olur, irtibatlı olduğu isimleri emniyet ifadesinde verdiğini aktardı.

"BASINDA ÇIKAN YAYINLARDAN ALINTI YAPTIM"

Sedat Peker'in bayramlardaki yardımlarına ilişkin olarak ise Olur savcılık ifadesinde, "Kendi hesabımdan yayınladığım görselleri yerel ve ulusal basından alarak, kendi hesabımda haber niteliğinde yayınladım. Bunu ilk önce ben yayınlamış değilim. Basında çıkan yayınlardan alıntı yaptım" sözlerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE KENDİ İSTEĞİMLE GELMEK İSTEDİM"

Sedat Peker ile tanıştıktan sonra örgütsel herhangi bir eylem iştiraki olmadığını öne süren Olur, Peker'in yurtdışına kaçmasının ardından Karadağ ve Makedonya'da kendisiyle beraber yaklaşık 7,5 ay kaldığını belirtti. Daha sonra Türkiye'ye geri döndüğünü aktaran Olur, "Bir müddet ailemle beraber Türkiye'de yaşadım. 23 Mayıs 2021 tarihinde tekrar yurtdışına çıkmak zorunda kaldım çünkü Peker ile bağlantılarımdan dolayı devletin beni takip ettiğini düşündüğüm için korkmuştum. 13 Eylül 2022 tarihine kadar Makedonya'da kaldım. Herhangi bir suç işlediğim konusunda kendimi suçlu hissetmediğim için kendi kredi kartımı kullandım. Yerim ve adresim belliydi. Tatil için Dubai'ye gitmek üzere internet üzerinden vize talebinde bulundum. Birleşik Arap Emirlikleri mail yoluyla vizemi kabul etti. Bu kabulden sonra Dubai'ye gittim. Yaklaşık 2 gün kaldım. Sonra Dubai polisi beni otelde bularak ülkeyi terk etmem gerektiğini söyleyip bana Belgrad ve oradan da Arnavutluk'a gitmem üzere 2 bilet vererek uçağa bindirdi. Ben de bu şekilde Arnavutluk'a geldim. Havalimanında indiğim sırada polisler beni alarak karakola götürdü. 2 gün bekletti. Daha sonra nereye gitmek istediğimi sordular. Ben de Türkiye'ye gitmek istediğimi söyleyince Türkiye uçağına bindirip İstanbul'a gönderdiler. Bu şekilde Türkiye'ye geldim" dedi.

'SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM'

Olur, son olarak ifadesinde şunları söyledi: "Sedat Peker suç örgütü ile anlattığım bilgilerin dışında başkaca herhangi bir ilgim alakam yoktur. Örgüt adına suç teşkil edecek herhangi bir eylemde bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum."